Người nhái tiếp tục tìm kiếm nam sinh Hà Nội nghi mất tích khi đi qua đường ngập: 6h sáng, gia đình bất ngờ phát hiện tín hiệu định vị

Sáng 18/9, lực lượng chức năng tiếp tục huy động người nhái tìm kiếm nam sinh N.Đ.S mất liên lạc sau khi đi qua đoạn đường ngập ở Hà Nội, trong khi gia đình phát hiện tín hiệu định vị vào khoảng 6h.

Sáng 18/9, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nam sinh được cho là mất liên lạc sau khi đi qua đoạn đường ngập tại khu vực cuối đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Từ sáng sớm, công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng các người nhái được huy động, tổ chức tìm kiếm tại khu vực miệng cống và những vị trí xung quanh. Hai người nhái thay nhau đeo bình dưỡng khí chui xuống cống trong điều kiện nước chảy xiết. Công tác tìm kiếm được triển khai thận trọng, trong bối cảnh khu vực này từng xảy ra ngập sâu do mưa lớn.

Người nhái tiếp tục tìm kiếm nam sinh Hà Nội nghi mất tích khi đi qua đường ngập:

Chia sẻ với chúng tôi, chú của nam sinh N.Đ.S cho biết, "Cháu nó đỗ sĩ quan nhưng không học. Mẹ nó khuyên lên nhập học trường Đại học Mỏ Địa Chất nên cháu mới đi. 6h sáng nay (18/9) mẹ cháu phát hiện thấy có định vị. Bây giờ tôi mới lên đến đây nên cũng không biết rõ định vị ở chỗ nào. Giờ gia đình chỉ hy vọng thôi...".

Sáng 18/9, lực lượng công an, quân đội, thợ lặn tiếp tục công tác tìm kiếm nam sinh đại học nghi mất tích khi đi qua đoạn đường ngập ở phường Đông Ngạc (Hà Nội)

Nhiều người dân quanh khu vực tập trung gần hiện trường để theo dõi công tác tìm kiếm

Thợ lặn tìm kiếm khu vực mới, nằm gần khu vực phát hiện chiếc xe máy của nam sinh trước đó

Trước đó, chiều 17/9, người dân phát hiện một chiếc xe máy mắc kẹt gần miệng cống ở cuối đường Phố Viên. Thông tin trên mạng xã hội cho rằng phương tiện này có thể liên quan đến một nam sinh viên của trường đại học gần khu vực, nghi bị nước cuốn khi đi qua đoạn đường ngập.

Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc không có người trực tiếp chứng kiến. Sau khi nước rút bớt, chiếc xe máy mới được phát hiện tại khu vực miệng cống.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 18/9, việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Hai người nhái thay nhau đeo bình dưỡng khí chui xuống cống trong điều kiện nước chảy xiết.

Một người nhái xuống cống tìm kiếm, người còn lại chuẩn bị phương tiện hỗ trợ phía trên.

Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương tại khu vực miệng cống trên phố Viên, sáng 18/9.

Theo thông tin được chia sẻ trước đó, nam sinh viên tên N.Đ.S, quê Ninh Bình, di chuyển bằng xe máy qua phố Viên (phường Đông Ngạc). Khi đến khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh viên được cho là gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra sự việc không có người chứng kiến. Đến khi nước rút bớt, người dân phát hiện xe máy mắc lại ở miệng cống.

Chia sẻ với báo VTC News trước đó, đại diện UBND phường Đông Ngạc cho biết cơ quan công an đang xác minh thông tin liên quan. Vụ việc hiện mới ở bước xác minh và chưa có kết luận cuối cùng về việc nam sinh có bị nước cuốn trôi hay không.

Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát khu vực, đồng thời xác minh các thông tin liên quan để làm rõ diễn biến sự việc.

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