Tất cả người dân có sổ Bảo hiểm xã hội chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam

Căn cước công dân đã thay thế mã số BHXH từ ngày 1/9/2026, người dân cần lưu ý gì một số nội dung dưới đây.

Người lao động cần chủ động kiểm tra thông tin trên ứng dụng VssID

Từ ngày 1/9/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Việc chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống BHXH, đồng thời người lao động cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân và cảnh giác với các hình thức giả danh, lừa đảo lợi dụng việc chuyển đổi này.

Việc thống nhất sử dụng số định danh cá nhân/Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển Chính phủ số, xã hội số, đồng thời tạo thuận lợi trong quản lý và giải quyết các chế độ, chính sách BHXH.

Người dân không phải làm thủ tục chuyển đổi

Người tham gia BHXH không phải tự thực hiện thủ tục chuyển đổi từ mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD. Toàn bộ quá trình sẽ được BHXH Việt Nam thực hiện tự động trên hệ thống, không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người dân và đơn vị tham gia.

Quyền lợi BHXH, BHTN vẫn được bảo đảm

Việc sử dụng số ĐDCN/CCCD không làm thay đổi quá trình tham gia, cũng như quyền lợi của người lao động. Toàn bộ quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN vẫn được bảo đảm theo đúng quy định.

Đáng chú ý, mã số BHXH cũ không bị xóa bỏ. Các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam vẫn hỗ trợ tra cứu bằng cả mã số BHXH và số ĐDCN/CCCD trong và sau quá trình chuyển đổi.

Người dân cần làm gì?

Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, BHXH Việt Nam sẽ thông báo qua ứng dụng VssID - BHXH số. Người tham gia chỉ cần đăng nhập lại ứng dụng bằng số ĐDCN/CCCD của mình.

BHXH Việt Nam lưu ý, chỉ những trường hợp chưa có số ĐDCN/CCCD, chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc có sai lệch thông tin nhân thân mới cần phối hợp cập nhật, điều chỉnh thông tin theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

Như vậy, đối với phần lớn người tham gia, việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay cho mã số BHXH được thực hiện tự động, không phát sinh thủ tục và không ảnh hưởng đến quyền lợi BHXH, BHTN. Người dân cần chủ động theo dõi thông báo trên VssID và phối hợp cập nhật thông tin nếu thuộc trường hợp cần điều chỉnh.