Diễn biến mới tại sân bay quốc tế mà cả năm không có chuyến bay quốc tế nào

Bộ Xây dựng vừa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, định hướng nâng công suất lên 4,5 triệu hành khách mỗi năm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên gồm đại diện các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TP. Cần Thơ; các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan lập quy hoạch, được giao mời hai chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện. Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác thẩm định và bảo đảm các điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Theo hồ sơ quy hoạch, giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất 2,5 triệu hành khách và 30.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay được quy hoạch đủ năng lực khai thác các loại tàu bay code C như Airbus A320, A321; tàu bay code E như Boeing 777, Boeing 747 và các loại tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được định hướng nâng công suất lên 4,5 triệu hành khách và 70.000 tấn hàng hóa mỗi năm, tương ứng tăng 80% về công suất hành khách và hơn 2,3 lần về công suất hàng hóa so với giai đoạn 2021-2030.

Được biết﻿, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tọa lạc tại phường Thới An Đông, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Sân bay được đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn hai vào năm 2011.

Hiện sân bay có đường băng dài 3 km, 10 vị trí đỗ tàu bay và nhà ga có công suất thiết kế khoảng 3-5 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, lượng hành khách qua sân bay chỉ đạt khoảng 1-1,4 triệu lượt mỗi năm. Đặc biệt, các đường bay quốc tế thường lệ vẫn chưa được khôi phục sau đại dịch Covid-19.

Sân bay hiện khai thác các đường bay nội địa kết nối Cần Thơ với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc và Đà Lạt. Dù lượng khách du lịch đến Cần Thơ gia tăng, tỷ lệ du khách lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không vẫn ở mức thấp.

Trước đó, vào tháng 5/2026, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết thành phố đang hoàn thiện quy hoạch tích hợp mới, định hướng hình thành các trung tâm logistics đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, khu vực quanh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch trở thành trung tâm logistics hàng không của vùng.

Đề cập đến tình hình khai thác sân bay, ông Tuyên thừa nhận việc Cần Thơ chưa có đường bay quốc tế thường lệ là vấn đề khiến địa phương trăn trở.

“Sân bay quốc tế mà cả năm không có chuyến bay quốc tế, địa phương cũng rất buồn”, ông Tuyên chia sẻ.