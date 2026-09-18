Tiền gửi dân cư vào ngân hàng vượt 11, 2 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới

Tiền gửi của dân cư vào các tổ chức tín dụng tháng 7 đã lập kỷ lục mới khi vượt 11,2 triệu tỷ đồng.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 7 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng hơn 152.000 tỷ đồng so với tháng 6 liền trước và tăng 8,56% so với cuối năm 2025.

Đây là mức cao nhất của tiền gửi người dân vào hệ thống ngân hàng. Trước đó, tiền gửi tháng 6 cũng đạt hơn 11,068 triệu tỷ đồng, là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng.

Trước đó, tháng 10/2025 là lần đầu tiên hệ thống ngân hàng ghi nhận tiền gửi của người dân vượt 10 triệu tỷ đồng và tăng liên tục cho đến nay.

Cũng tính đến cuối tháng 7, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt khoảng 6,24 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm 2025.

Biểu đồ tiền gửi của người dân tăng trong vòng 1 năm qua. (Ảnh: Ngân hàng Nhà nước).

Việc tiền gửi dân cư liên tiếp lập kỷ lục diễn ra chứng tỏ gửi tiết kiệm vẫn giữ sức hút đáng kể đối với nhiều người dân, đặc biệt là những người ưu tiên sự an toàn và khả năng chủ động về dòng tiền.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, ngân hàng vẫn là kênh tích lũy tài sản có mức độ an toàn và thanh khoản cao, dù thị trường vẫn có nhiều kênh đầu tư khác. Nguyên nhân là trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động thì tâm lý ưu tiên bảo toàn vốn thường được đặt lên hàng đầu.

Thời gian gần đây, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đang ở mức cao, nhiều ngân hàng mạnh tay niêm yết mức hơn 7% cho các kỳ hạn dài từ 6 tháng trở lên. Đây cũng được cho là nguyên nhân thu hút người dân gửi tiền tiết kiệm.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 8, nhiều ngân hàng bất ngờ hạ lãi suất huy động ở một số kỳ hạn từ 0,3 đến 2 điểm %.

Dự đoán về diễn biến của lãi suất từ nay đến cuối năm, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB cho rằng, mặt bằng lãi suất về cơ bản sẽ đi ngang. Dù vậy ông Ánh lưu ý lượng lớn tiền gửi được huy động từ trước với mức lãi suất thấp sẽ lần lượt đáo hạn trong thời gian tới. Khi khách hàng tái tục các khoản tiền gửi này, lãi suất áp dụng có thể cao hơn đáng kể so với mức cũ.

Với năm 2027, ông Ánh nhận định xu hướng này còn phụ thuộc đáng kể vào chính sách tài khóa.

TS. Cấn Văn Lực cũng lý giải việc lãi suất liên tục tăng thời gian qua, đó là khi tăng trưởng kinh tế cao thì phải tăng thêm nguồn vốn đối ứng. Tín dụng tăng cao, ngân hàng buộc phải nâng mặt bằng lãi suất để thu hút tiền gửi.

Một lý do nữa là do còn có nhiều kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản. Nếu lãi suất ngân hàng không đủ sức hấp dẫn thì lập tức dòng tiền sẽ dịch chuyển sang các kênh khác ngay.