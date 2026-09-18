Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích khi đi qua đoạn đường ngập sâu ở phố Viên (Hà Nội).

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích khi đi qua khu vực ngập sâu trên phố Viên, phường Cổ Nhuế, Hà Nội.

Từ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cùng các người nhái tiếp tục triển khai tìm kiếm nam sinh tại khu vực được xác định có liên quan đến chiếc xe máy của nạn nhân.

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi đi qua đường ngập sâu, mẹ khóc ngất khi nhận tin dữ

Trưa ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh năm nhất mất tích khi đi qua đường ngập sâu, mẹ khóc ngất

Nhiều người dân tập trung bên trên cầu theo dõi sự việc

Thi thể nam sinh được phát hiện tại đường ống cống dưới chân cầu phố Viên

Đến trưa, thi thể nam sinh viên được tìm thấy tại miệng đường ống cống chảy ra sông Nhuậ dưới chân cầu phố Viên. Nhận tin dữ về con trai, người mẹ đau đớn bật khóc, liên tục gọi tên con rồi khóc ngất khiến những người xung quanh không khỏi xót xa.

Người thân của nam sinh đau đớn bất khóc khi nhận tin dữ

Trước đó, theo người dân sống gần khu vực, trưa 17/9, họ phát hiện một chiếc xe máy mang biển số 18F5-5540 nằm tại khu vực miệng cống thoát nước trên phố Viên nhưng không thấy người điều khiển.

Thời điểm phát hiện, khu vực này đang ngập sâu do mưa lớn. Nước chảy mạnh về phía miệng cống, tạo thành dòng xoáy nguy hiểm.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường

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Đến tối cùng ngày, sau khi nước bắt đầu rút, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, quây bạt xung quanh khu vực và thuê thợ lặn xuống vị trí phát hiện chiếc xe để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm trong đêm chưa có kết quả.

Sáng 18/9, công tác tìm kiếm được tiếp tục với sự tham gia của lực lượng chức năng và người nhái. Sau nhiều giờ, nạn nhân được tìm thấy dưới khu vực ngập nước.

Theo người dân địa phương, đoạn cuối phố Viên có nhiều ổ gà và thường xuyên xảy ra tình trạng ngập khi mưa lớn. Do đường ngập, nước chảy mạnh nên người dân thường hạn chế di chuyển qua khu vực này.

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