Bức thư tay dài 2 trang giấy của người dân gửi công an xã gây xúc động

Nội dung bức thư này cụ thể nói về điều gì?

Ngày 16/9, Bộ Công an chia sẻ câu chuyện về lá thư cảm ơn của anh Rchâm Vaih, trú tại làng Ia Choan, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai gửi đến Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Al Bá.

Lá thư được viết tay trên hai trang giấy ô ly, đề ngày 1/9/2026. Thay mặt gia đình, anh Vaih gửi lời “cảm ơn chân thành và sâu sắc” đến lực lượng công an địa phương. Đằng sau lá thư này là hoàn cảnh đặc biệt của mẹ anh - bà Rchâm Chom.

Người mẹ nằm một chỗ khoảng 10 năm, công an mang thiết bị đến tận nhà

Theo Bộ Công an, bà Rchâm Chom bị liệt, phải nằm một chỗ suốt khoảng 10 năm. Việc di chuyển đối với bà rất khó khăn, gần như không thể tự đến trụ sở cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong lá thư, anh Vaih cho biết gia đình cần làm tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho mẹ để phục vụ việc khám, chữa bệnh và hưởng các chế độ bảo hiểm y tế. Với tình trạng sức khỏe của bà Chom, việc trực tiếp đến cơ quan công an để hoàn thiện thủ tục trở thành một trở ngại lớn.

Sau khi biết hoàn cảnh của gia đình, cán bộ Công an xã Al Bá đã không yêu cầu bà phải đến trụ sở. Thay vào đó, lực lượng công an mang thiết bị, máy móc đến tận nhà, trực tiếp hỗ trợ thu nhận thông tin để bà hoàn thành thủ tục định danh điện tử mức độ 2.

Sau đó, cán bộ tiếp tục hướng dẫn người thân cách sử dụng tài khoản định danh điện tử để thuận tiện hơn khi thực hiện những thủ tục cần thiết. Anh Vaih viết rằng sự hỗ trợ kịp thời, tinh thần làm việc tận tụy, gần gũi và chu đáo của cán bộ công an khiến gia đình “vô cùng xúc động”.

Theo Bộ Công an, trong đợt cao điểm về cấp căn cước và định danh điện tử, Công an xã Al Bá không chỉ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở mà còn chủ động rà soát các trường hợp người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đáng chú ý, đây không phải hoạt động riêng lẻ. Công an tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình triển khai cao điểm, Công an xã Al Bá thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, nhằm tiếp cận những trường hợp còn gặp vướng mắc trong đăng ký, kích hoạt VNeID.

Ngày 10/9, Công an xã Al Bá còn tiếp nhận 432 SIM điện thoại do doanh nghiệp và các mạnh thường quân trao tặng để hỗ trợ người dân có điều kiện đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2.

Vì sao VNeID mức độ 2 có ý nghĩa với trường hợp này?

Với nhiều người, việc hoàn thiện một tài khoản điện tử có thể chỉ là một thủ tục thông thường. Tuy nhiên, với người cao tuổi, người bệnh hoặc người hạn chế khả năng di chuyển như bà Chom, tài khoản này có thể giúp giảm đáng kể số giấy tờ phải mang theo và thuận tiện hơn khi sử dụng một số dịch vụ công.

Theo quy định tại Nghị định 69/2024/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam được sử dụng để truy cập, khai thác căn cước điện tử và những thông tin được chia sẻ, tích hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cùng các tiện ích của hệ thống định danh, xác thực điện tử. Khi làm tài khoản mức độ 2, công dân phải được xác thực thông tin, ảnh khuôn mặt và vân tay theo quy định.

Đặc biệt, từ năm 2026, việc sử dụng giấy tờ điện tử trong lĩnh vực BHYT tiếp tục được mở rộng. Theo BHXH Việt Nam, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh có thể xuất trình căn cước, căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ BHYT.

Thông tư 09/2026/TT-BTC cũng quy định thẻ BHYT điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy; người tham gia có thể tiếp nhận và sử dụng thẻ điện tử thông qua VNeID mức độ 2, VssID hoặc email.

Đây cũng là lý do việc hoàn thiện tài khoản ngay tại nhà có ý nghĩa thiết thực với bà Rchâm Chom - người đã phải nằm một chỗ suốt khoảng một thập kỷ.

Không để người khó đi lại đứng ngoài quá trình chuyển đổi số

Trường hợp tại Al Bá nằm trong đợt cao điểm 40 ngày đêm về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được Công an tỉnh Gia Lai triển khai từ tháng 8/2026.

Theo Cổng thông tin tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phân công lực lượng theo dõi, kiểm tra tiến độ tại 135/135 xã, phường trên toàn tỉnh.

Ở một số địa bàn, cách làm tương tự Al Bá cũng được áp dụng. Chẳng hạn, Công an xã Tuy Phước tổ chức cấp căn cước tại nhà cho những người già yếu, đau bệnh, khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong di chuyển trong những ngày cuối của chiến dịch.

Hai trang giấy của anh Rchâm Vaih vì thế bắt đầu từ một câu chuyện rất nhỏ: người mẹ không thể tự bước ra khỏi nhà để hoàn tất một thủ tục. Nhưng cũng từ câu chuyện đó, ý nghĩa của việc đưa dịch vụ công đến gần người dân trở nên cụ thể hơn - khi những người gặp nhiều khó khăn nhất về sức khỏe và đi lại vẫn có thể tiếp cận các tiện ích của quá trình chuyển đổi số.