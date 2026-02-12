"Cảm ơn các anh vì đã cho chúng em được sống lại thêm một lần nữa!": Lá thư của gia đình 4 người được cứu khỏi biển lửa ở TP.HCM gây xúc động

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa nhận được thư cảm ơn từ người dân khi lực lượng kịp thời cứu 4 người thoát khỏi "tử thần" trong vụ cháy xảy ra ngày 8/2.

Lá thư cảm ơn gửi đến Phòng PC07; Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7; Công an phường Tân Hưng.Trong thư viết: "Lời đầu tiên, gia đình chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể các chú, các anh trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an địa phương, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ trực tiếp đã kịp thời cứu giúp gia đình chúng em trong thời khắc nguy hiểm nhất.

Hiện trường vụ cháy nhà dân

Các anh thân mến, có lẽ với các anh hôm đó là một ca làm nhiệm vụ như rất nhiều ca trực khác, nhưng đối với gia đình chúng em, đó là ngày được sống lại thêm một lần nữa.

Khi đám cháy xảy ra, chúng em thật sự hoảng sợ, hai đứa con còn quá nhỏ, chúng em chỉ biết ôm con và cầu mong phép màu xuất hiện. Trong thời khắc hoảng loạn và tuyệt vọng, hình ảnh các anh quả cảm, tận tâm là tia hy vọng, là hình ảnh mà gia đình chúng em sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Nhờ các anh, gia đình chúng em được trọn vẹn. Nhờ các anh, hai con gái nhỏ của chúng em vẫn còn cha mẹ bên cạnh mà không phải tủi thân khi chịu cảnh mồ côi, bất hạnh, vợ chồng chúng em còn có nhau, cả nhà được bình an, đoàn tụ. Với chúng em, đó là điều quý giá nhất trên đời…

Gia đình chúng em không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Biết ơn các anh đã cao cả gánh trên mình trách nhiệm, dũng cảm vì nhân dân. Biết ơn vì thời khắc sinh tử đó các anh đã đến. Biết ơn vì các anh đã làm quá tốt sứ mệnh của mình không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng cả sự dũng cảm và tận tâm.

Chúng em mong rằng trong những lúc mệt mỏi hay áp lực, các anh sẽ nhớ rằng rất nhiều gia đình như chúng em luôn luôn ghi nhớ, kính trọng và biết ơn sâu sắc những gì các anh đã làm…".

Theo đó, giữa thời khắc hiểm nguy của vụ cháy tại 15B đường 36, phường Tân Hưng (TP.HCM), khi sự hoảng loạn và tuyệt vọng bao trùm, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Hưng cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã dũng cảm lao vào khói lửa đã trở thành điểm tựa lớn nhất cho người dân.

Gia đình bị nạn đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự quả cảm và tận tâm của lực lượng công an, những người không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Công an phường Tân Hưng, những dòng thư mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm chính là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để lực lượng Công an phường Tân Hưng tiếp tục vững vàng trên mặt trận giữ gìn bình yên cuộc sống.

Như đã thông tin, rạng sáng 8/2, ngọn lửa bùng lên tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường 36, phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM. Người dân địa phương phát hiện nên hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm lên tầng 1 của căn nhà. Bên trong căn nhà, cả gia đình gồm 4 người 2 vợ chồng cùng 2 con gái mắc kẹt hoảng loạn kêu cứu.

Lá thư cảm ơn của gia đình gửi đến các chiến sĩ Công an TP.HCM

Nhận tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt và chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng mang đầy đủ các thiết bị bảo hộ, xông vào biển lửa, tiếp cận giải cứu 4 người trong gia đình, trong đó có một bé gái từ tầng 1 ra ngoài an toàn.

Khi tất cả nạn nhân được cứu thành công, nhiều người dân hân hoan, vỗ tay, khen ngợi các chiến sỹ Cảnh sát PCCC-CNCH đã dũng cảm lao vào biển lửa, cứu cả một gia đình. Khi được đưa xuống, 4 nạn nhân bị nhiều khói đen, bụi than bám vào mặt và cơ thể. Nhân viên y tế sau đó kiểm tra sức khỏe cho các nạn nhân.

Ít phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan sang nhà bên cạnh, song lửa cũng đã thiêu rụi một xe máy, xe đạp, máy tính, nhiều vật dụng ở tầng trệt.