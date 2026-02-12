Cú "ve sầu thoát xác" không thành của gã cướp tiệm vàng: Trèo tường, băng vườn dừa lẩn trốn vẫn bị tóm gọn khi đang... "phê" ma túy

Vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi "tiện tay" cầm vàng chạy mất hút vào bóng tối, Nguyễn Thanh Hùng còn tinh vi vứt bỏ áo khoác, nón rộng vành để đánh lạc hướng Công an. Tuy nhiên, màn trốn chạy "như phim" này đã kết thúc chóng vánh khi đối tượng bị sa lưới ngay tại Tây Ninh trong lúc đang mải mê bán tang vật và sử dụng chất cấm.

Ngày 12/2, Công an xã Hiệp Phước cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, thường trú ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng

Trước đó, tối 11/2, khi dòng người trên đường Nguyễn Văn Tạo bắt đầu thưa dần, tiệm vàng K.C 2 (xã Hiệp Phước, TP.HCM) vẫn sáng đèn buôn bán. Một nam thanh niên cao khoảng 1,7m, đội nón rộng vành, đeo khẩu trang kín mít bước vào, giả vờ hỏi mua vàng.

Khi được chủ tiệm đưa cho xem chiếc nhẫn vàng 24K (2 chỉ), đối tượng bất ngờ siết chặt tang vật trong tay, quay lưng lao nhanh ra cửa, hòa vào bóng tối...

Sự việc được báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Từ hệ thống camera an ninh được trích xuất, hành trình tháo chạy của đối tượng dần lộ diện: sau khi rời tiệm vàng, hắn vứt bỏ áo khoác và nón để đánh lạc hướng; chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường nhảy xuống vườn dừa, băng qua nhà dân rồi tìm đường thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt được nghi phạm gây án là Hùng tại tỉnh Tây Ninh. Thời điểm bắt giữ, Hùng đang mang bán số vàng cướp được, đồng thời sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 người khác.