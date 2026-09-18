Mua ma túy từ Hà Nội mang về Lào Cai cho bạn đang mang thai sử dụng

Biết bạn mình đang mang thai, Doãn Thị Huyền Trang (SN 1987, ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) vẫn thản nhiên đưa ma túy tổng hợp cho bạn sử dụng.

Ngày 18/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý, làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn phường Yên Bái.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 3/9, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an phường Yên Bái đã tiến hành triệu tập, xét nghiệm chất ma túy đối với hai đối tượng gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1999) và Doãn Thị Huyền Trang (SN 1987), cả hai cùng trú tại địa phương.

Kết quả test nhanh cho thấy, cả Mai và Trang đều dương tính với chất ma túy tổng hợp (Methamphetamine).

Đối tượng Doãn Thị Huyền Trang. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Doãn Thị Huyền Trang thừa nhận trước đó đã mua một lượng ma túy tổng hợp tại Hà Nội để thỏa mãn cơn nghiện.

Sau khi sử dụng một phần, Trang mang số ma túy còn lại về nơi ở tại phường Yên Bái cất giấu. Đến ngày 26/8, Trang chủ động đưa số ma túy đá này cho Nguyễn Thị Mai. Sau đó, Mai đã mang về nhà riêng và sử dụng.

Nguyễn Thị Mai sử dụng ma túy khi đang mang thai. Ảnh: CACC.

Đáng chú ý, theo lời khai tại cơ quan công an, dù biết rất rõ Nguyễn Thị Mai đang mang thai, Doãn Thị Huyền Trang vẫn đưa ma túy cho bạn sử dụng. Việc làm này không chỉ tiếp tay cho hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà còn tiềm ẩn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khoẻ của người sử dụng và thai nhi.

Dưới góc độ pháp lý, đại diện cơ quan chức năng cho biết, hành vi của Doãn Thị Huyền Trang đã cấu thành dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Do tội phạm thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, Công an phường Yên Bái đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, chuyển giao toàn bộ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy đinh của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khẩn trương làm rõ.