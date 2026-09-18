Trung Quốc góp công lớn, Việt Nam hoàn thành công trình 1,75 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử, một bước ngoặt lớn diễn ra vào đúng ngày 27/11 của 8 năm trước

Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng công trình với công nghệ chưa từng có.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Công thương, dự án Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 được khởi công vào ngày 18/7/2015 và đưa vào vận hành thương mại vào ngày 27/11/2018, sớm hơn 200 ngày so với cam kết theo hợp đồng BOT, lập kỷ lục thời gian thi công nhanh nhất so với các tổ máy cùng loại tại Việt Nam.

Đây là một trong số các dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030. Việc hoàn thành xây dựng Dự án góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện khu vực miền Nam Việt Nam. Đồng thời thành công của Dự án cũng đánh dấu việc chính thức bắt đầu áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến trong ngành nhiệt điện tại Việt Nam, góp phần đưa ngành điện lên tầm cao mới, tạo cơ hội việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 đặt tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng với công suất tinh 2x600 MW, tổng mức đầu tư 1,755 tỷ USD.

Dự án được góp vốn bởi Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, Công ty TNHH Điện lực Quốc tế Trung Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) với tỷ lệ đóng góp cổ phần tương ứng là 55%, 45% và 5%. Dự án thực hiện theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT), thời gian xây dựng 48 tháng, thời gian vận hành và kinh doanh dự kiến 25 năm, sau đó chuyển giao vô điều kiện cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Việt Nam.

Đây là dự án lớn nhất mà doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đầu tư tại Việt Nam vào thời điểm đó và cũng là dự án nhiệt điện đầu tiên sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn đốt than phun, ngọn lửa hình chữ “W” sử dụng than Antraxit Việt Nam.

Công nghệ lò hơi đốt than siêu tới hạn là một giải pháp công nghệ tiên tiến giúp nâng cao hiệu suất phát điện, tiết kiệm nhiên liệu và giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính. Việc sử dụng nguồn than antraxit nội địa góp phần chủ động nguồn cung, đồng thời tối ưu chi phí vận hành.

Ngay từ khâu thiết kế, nhà máy đã tích hợp đồng bộ các hệ thống xử lý môi trường hiện đại như khử lưu huỳnh (FGD), khử oxit nitơ (DeNOx) và lọc bụi tĩnh điện (ESP). Hệ thống giám sát khí thải được vận hành tự động, kết nối trực tiếp với cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn về môi trường trong nước và quốc tế.

Theo đó, nhà máy vận hành theo quy trình đạt chuẩn và đã được cấp chứng chỉ ISO 14001:2015, khẳng định sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. Công ty công khai minh bạch các kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đồng thời triển khai các giải pháp kiểm soát bụi trong điều kiện thời tiết bất lợi. Quá trình vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải và nước thải được tối ưu hóa. Áp dụng xử lý bụi, khí thải bằng công nghệ tiên tiến, bao gồm: Hệ thống khử NOx bằng xúc tác chọn lọc, lọc bụi tĩnh điện và khử SO2 bằng nước biển.

Hướng đến mô hình doanh nghiệp xanh, Vĩnh Tân 1 tiên phong ứng dụng công nghệ sạch, gắn bảo vệ môi trường. Nhà máy vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải tiên tiến, chỉ tiêu phát thải được kiểm soát chặt chẽ, duy trì mức thấp hơn quy định. Hai năm 2023 và 2024, nhà máy được công nhận đạt Tiêu chí vì Môi trường xanh quốc gia; ghi nhận kiểm soát ô nhiễm, thúc đẩy sản xuất sạch hơn.

Sau gần 7 năm vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 phát lên lưới điện quốc gia hơn 50 tỷ kWh, trung bình mỗi năm đóng góp khoảng 8 tỷ kWh, góp phần giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu điện khu vực phía Nam cả nước.