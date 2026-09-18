Bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi 73 tuổi

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi bị Công an thành phố Hải Phòng truy nã năm 2002 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an TP Hải Phòng ngày 18/9/2026 cho biết, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn gần 24 năm

Cụ thể, vào chiều 17/9/2026, tại tổ dân phố Ngũ Lão, phường Bạch Đằng, Hải Phòng, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phối hợp cùng Công an phường Bạch Đằng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Giỏi, sinh năm 1953, trú tại 12A E6 C24 Cầu Tre, quận Ngô Quyền (cũ), Hải Phòng.

Trước đó, đối tượng Nguyễn Thị Giỏi bị truy nã theo Lệnh/Quyết định truy nã số 16 ngày 13/12/2002 của Phòng Cảnh sát điều tra (cũ) Công an thành phố Hải Phòng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi (x) bị bắt sau 24 năm - Ảnh: Công an Hải Phòng

Trải qua gần hai thập kỷ rưỡi lẩn trốn, thay đổi nơi cư trú và tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Giỏi đã tưởng chừng tội lỗi quá khứ chìm vào quên lãng. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao độ, kiên trì và sự sắc bén về nghiệp vụ, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh chính xác tung tích, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Giỏi.