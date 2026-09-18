Tất cả hành khách có chuyến bay đi từ sân bay Tân Sơn Nhất chú ý quy định này

Đây là thông tin quan trọng đối với những hành khách mang theo loại hành lý này.

Mới đây, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu hành khách trên các chuyến bay quốc tế, đặc biệt là các chuyến bay đi Australia, Mỹ và những quốc gia có yêu cầu an ninh tăng cường, phối hợp tái kiểm tra chất lỏng, chất đặc sánh và dung dịch xịt tại cửa khởi hành.

Hoạt động này được thực hiện theo yêu cầu của quốc gia điểm đến, hãng hàng không hoặc quy trình an ninh của chuyến bay.

Theo đó, đối với chất lỏng trong hành lý xách tay, theo Điều 49 Thông tư số 14/2026/TT-BCA ngày 3/2/2026 của Bộ Công an, mỗi bình, chai, lọ đựng chất lỏng có dung tích không quá 100 ml và phải được đóng kín hoàn toàn.

Tổng dung tích chất lỏng mỗi hành khách được mang theo người và trong hành lý xách tay không quá 1 lít.

Một số trường hợp được ngoại lệ gồm thuốc chữa bệnh, sữa và thức ăn cho trẻ em, nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể được quy định tại Điều 49.

Đối với hàng miễn thuế, chất lỏng mua tại các cửa hàng trong khu cách ly quốc tế hoặc trên máy bay quốc tế được phép mang theo nếu được đựng trong túi nhựa an ninh dán kín (STEB), kèm hóa đơn hợp lệ. Hành khách không được tự ý mở túi trước hoặc trong chuyến bay.

Hành khách cũng được đề nghị đến cửa khởi hành đúng giờ, chuẩn bị sẵn chất lỏng theo quy định để quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng.

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu hành khách nghiêm túc chấp hành và phối hợp theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.