Người đàn ông sinh năm 1988 lĩnh án 11 năm tù vì lừa đảo 910 tỷ đồng, cầu thủ nổi tiếng còn là nạn nhân

Người sáng lập một công ty đầu tư có trụ sở tại Texas vừa bị tuyên án 11 năm tù liên bang vì vai trò trong một mô hình lừa đảo Ponzi mà công tố viên cho biết đã chiếm đoạt tiền của 64 nạn nhân, trong đó có cầu thủ bóng bầu dục danh tiếng Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs (giải bóng bầu dục Mỹ NFL).

Thẩm phán liên bang Zachary Bluestone đã tuyên án Siddharth Jawahar, 38 tuổi, vào thứ Ba, vì liên quan tới vụ lừa đảo đa cấp 35 triệu USD và buộc anh ta phải bồi thường 31,35 triệu USD cho các nạn nhân. Luật sư của Jawahar chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.

Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Đông Missouri cho biết từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2023, Jawahar đã thu về hơn 35 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua công ty Swiftarc Capital LLC, nhưng chỉ thực sự đầu tư khoảng 10 triệu USD trong số đó.

Ông Robert Patrick, phát ngôn viên của Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Quận Đông Missouri, cho biết tổng cộng có 64 nạn nhân, nhưng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến mối liên hệ của Kelce với vụ án. Đại diện của Kelce chưa phản hồi email yêu cầu bình luận. Jawahar bị đại bồi thẩm đoàn truy tố năm 2023 và nhận tội vào tháng 1 với ba tội danh gian lận qua đường dây viễn thông (wire fraud). Theo hồ sơ tòa án, Jawahar là người gốc Ấn Độ và đã cư trú bất hợp pháp tại Mỹ từ năm 2005.

Công tố viên cho biết sau khi bị truy tố, Jawahar đã cố "hướng dẫn" một nạn nhân để khai có lợi cho mình với FBI, nói dối về tình trạng cư trú, và cố nhờ người thân xóa dữ liệu từ xa trên iPhone của mình để che giấu bằng chứng.

Tham khảo: CNN