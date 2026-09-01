Trại bò của Mark Zuckerberg

Bò của tỷ phú Meta được uống bia, ăn hạt mắc ca mỗi ngày.

CEO Meta Mark Zuckerberg thu hút sự chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực chăn nuôi gia súc tại trang trại Ko'olau Ranch ở Kauai, Hawaii, Mỹ, với tham vọng tạo ra những phần thịt bò chất lượng cao nhất thế giới. Lĩnh vực ít ai ngờ này đã được tỷ phú nổi tiếng theo đuổi từ năm 2023.

Các giống bò được lựa chọn là Wagyu và Angus, với trang trại nhấn mạnh phương pháp tiếp cận cục bộ và tích hợp theo chiều dọc trong toàn bộ quá trình sản xuất. Dự án nuôi bò Wagyu và Angus này đã bắt đầu vào khoảng năm 2024, và vị tỷ phú chia sẻ rằng anh rất quan tâm đến di truyền của đàn bò.

Bò uống bia, ăn hạt mắc ca

Mark Zuckerberg chi tiết cách đàn bò được nuôi dưỡng trên trang trại của anh.

Để tối đa hóa hương vị và độ mềm, đàn bò được cho ăn một chế độ giàu calo bao gồm hạt mắc ca tự rang trồng trực tiếp trong khuôn viên nhằm giúp gia súc tăng cân nhanh chóng.

Ngoài ra, tỷ phú công nghệ còn tự nấu bia để cho gia súc uống nhằm kích thích sự thèm ăn của chúng, cho phép đàn bò tự lựa chọn giữa nước ở nhiệt độ phòng và bia lạnh. Do hạt mắc ca có hàm lượng dầu cao nên sản phẩm thô không thể chỉ đơn giản ném vào máng ăn mà đội ngũ của anh phải thiết kế toàn bộ quy trình tùy chỉnh từ đầu để rang hạt đúng cách nhằm giúp bò tiêu hóa.

Xét thấy mỗi con bò cần 5.000 đến 10.000 pound (2.300 đến 4.700 kg) thức ăn hàng năm, diện tích đất đáng kể đã được phân bổ cho các cây mắc ca.

Các con gái của Mark Zuckerberg tích cực tham gia vào các hoạt động của trang trại, bao gồm trồng cây mắc ca và chăm sóc các loài động vật khác nhau. Nỗ lực đang diễn ra tập trung vào việc cải tiến liên tục, với mỗi mùa mang lại cơ hội mới để hoàn thiện. Mục tiêu của tỷ phú là tạo ra một số loại thịt bò chất lượng cao nhất trên thế giới và trong số tất cả các dự án của mình, đây là dự án ngon nhất.

Theo báo cáo vào tháng 12 năm 2023 của tạp chí hàng tháng American Wired, Mark Zuckerberg cho đến nay đã đầu tư khoảng 100 triệu USD vào khu tổ hợp tối mật rộng 1.400 mẫu Anh tại Hawai.

Khu phức hợp này là nhà của hai dinh thự có phòng tập thể dục, sân tennis, nhà khách và một đường hầm dẫn đến hầm trú ẩn ngầm có kích thước bằng một sân bóng rổ, đồng thời ghi nhận sự góp mặt của các tỷ phú khác như Marc Benioff hay Peter Thiel trên chuỗi đảo.

Những hình ảnh hiếm hoi về khu phức hợp trên đảo của ông chủ Meta

Đằng sau lĩnh vực lạ kỳ tỷ phú theo đuổi là gì?

Bên cạnh đó, sở thích kỳ lạ này phản ánh triết lý công việc của Zuckerberg rằng cần tìm sự cân bằng để tránh kiệt sức, khi anh từng có quá khứ đam mê tự nuôi và chế biến thức ăn như việc phục vụ thịt dê tự giết mổ cho cựu CEO Twitter Jack Dorsey.

Zuckerberg cũng khẳng định sẽ không bao giờ dừng lại dù dự án có vẻ nhỏ nhặt, đồng thời chia sẻ rằng con gái lớn của anh có xu hướng tìm kiếm các hoạt động sáng tạo giống mình.

Mục tiêu của tỷ phú là tạo ra một số loại thịt bò chất lượng cao nhất trên thế giới

Bên cạnh lướt ván diều và bắn cung, việc đầu tư các dự án ngoại khóa kỳ công cũng tương đồng với các tỷ phú khác như Larry Ellison với giải đua thuyền buồm SailGP trị giá 100 triệu USD hay Sergey Brin đầu tư hơn 250 triệu USD vào công ty khinh khí cầu LTA Research & Exploration.

Ngoài lĩnh vực công nghệ nơi các ông lớn điều hành những đế chế kinh doanh khổng lồ, giới tỷ phú thế giới thường chi những khoản tiền khổng lồ vào các khoản đầu tư lạ lùng để nuôi dưỡng những đam mê cá nhân tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại đòi hỏi sự đầu tư tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những dự án ngoại khóa này không chỉ đơn thuần là tiêu khiển mà còn phản ánh cá tính độc đáo, sự theo đuổi các tiêu chuẩn hoàn hảo ở một lĩnh vực hoàn toàn mới ngoài đời thực, giống như cách mà Mark Zuckerberg tự mày mò công thức rang hạt mắc ca hay tự nấu từng mẻ bia riêng cho đàn bò của mình tại trang trại riêng ở Hawaii.

Nguồn: Fortune