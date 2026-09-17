Hàng giả từ Trung Quốc gắn mác chính hãng tràn lan trên Naver, Coupang: Hơn 82.000 sản phẩm vào thị trường Hàn Quốc

Một người bị cáo buộc câu kết với các nhà sản xuất tại Trung Quốc, đưa hơn 100.000 sản phẩm giả vào Hàn Quốc rồi bán trên các sàn thương mại điện tử như Coupang, Naver dưới danh nghĩa hàng chính hãng.

Theo Yonhap, ngày 17/9, Cục An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho biết đã phối hợp với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc điều tra hoạt động phân phối hàng giả từ Trung Quốc. Đối tượng A, người phụ trách khâu lưu kho và giao các sản phẩm giả đến người mua tại Hàn Quốc, đã bị chuyển hồ sơ sang công tố.

Theo kết quả điều tra, A đã câu kết với các nhà sản xuất tại Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khoảng một năm từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2025. Người này thuê một kho hàng rộng khoảng 1.000 m² tại Cheongju, tỉnh Chungcheong Bắc, để tiếp nhận và lưu trữ các sản phẩm giả được chuyển từ Trung Quốc sang.

Sau đó, khi có đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử như Coupang và Naver, A phụ trách đóng gói và gửi hàng đến người mua trên khắp Hàn Quốc. Cơ quan chức năng xác định A đã tham gia phân phối 61 loại hàng giả với tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ won, tương đương hơn 84 tỷ đồng.

Ảnh: Yonhap News

Tổng giá trị các sản phẩm giả mà A đưa từ Trung Quốc vào Hàn Quốc được xác định khoảng 5,8 tỷ won (khoảng 100 tỷ đồng). Tổng cộng có 100.984 sản phẩm được đưa vào nước này. Trong đó, 82.860 sản phẩm đã được đưa ra thị trường, còn 18.124 sản phẩm bị thu giữ.

Tại kho hàng ở Cheongju, cơ quan chức năng phát hiện thêm 87 loại sản phẩm giả, với tổng giá trị khoảng 1,3 tỷ won, tương đương hơn 24 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng này bị thu giữ.

Qua đối chiếu, các sản phẩm trong kho có nhiều điểm khác biệt so với hàng chính hãng, từ chất liệu và nội dung in trên bao bì đến hình dạng, kích thước hộp đựng, dạng sản phẩm và màu sắc.

Danh mục hàng giả khá đa dạng, gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, kem đánh răng, lõi lọc máy lọc nước, giày và túi golf.

Riêng mỹ phẩm, 28 sản phẩm mang tên các thương hiệu nổi tiếng như Celladix, Kahi, Beauty of Joseon, Estée Lauder và Lancôme đã bị làm giả để bán ra thị trường. Các sản phẩm thực phẩm chức năng giả cũng được gắn tên những thương hiệu như Koryo Eundan và Denps.

Đáng chú ý, MFDS tiến hành kiểm nghiệm một số mỹ phẩm và thực phẩm chức năng bị thu giữ. Kết quả cho thấy các thành phần chức năng và chất chỉ thị cần có trong sản phẩm, như thành phần làm trắng hoặc lợi khuẩn, không được phát hiện trong những mẫu được kiểm tra. Cơ quan này cho biết các sản phẩm không trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nên không thể đảm bảo hiệu quả cũng như độ an toàn mà người tiêu dùng kỳ vọng.

A cũng bị xác định tích cực tham gia vào việc làm giả nguồn gốc sản phẩm. Trong đó, người này đã xóa thông tin xuất xứ Trung Quốc trên các lõi lọc máy lọc nước Brita giả rồi thay bằng thông tin xuất xứ Đức.

Ngoài lõi lọc Brita, hơn 4.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm luật nhãn hiệu được phát hiện, trong đó có AirPods, tay cầm PlayStation, giày Nike và các sản phẩm golf mang thương hiệu Titleist.

Theo cơ quan chức năng, A nhận tiền công cho việc giao các sản phẩm giả. Khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động này, khoảng 13 triệu won (khoảng 244 triệu đồng), cũng đã bị truy thu.

MFDS cho biết hiện chưa xác định được chính xác bao nhiêu người đã mua các sản phẩm giả. Cơ quan này cũng không loại trừ khả năng hàng giả được bán thông qua những kênh khác ngoài Coupang và Naver.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng khi mua các sản phẩm nổi tiếng trên sàn thương mại điện tử nên lựa chọn kênh bán hàng chính thức được thương hiệu hoặc nhà sản xuất xác nhận. Nếu nghi ngờ sản phẩm bị làm giả hoặc thay đổi, người mua nên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối chính thức.

Nguồn: Yonhap News