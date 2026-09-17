Bão lớn đe dọa làm đảo lộn Asiad 2026, VĐV trên siêu du thuyển nửa tỷ đô cũng bị ảnh hưởng

Ban tổ chức ASIAD 2026 đang chuẩn bị phương án ứng phó với khả năng bão Dujuan tiến vào khu vực Aichi-Nagoya, trong bối cảnh một số môn thi đấu đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Theo thông tin dự báo thời tiết, bão Dujuan đang di chuyển về phía tây bắc từ ngoài khơi Thái Bình Dương và có khả năng tiến gần bờ biển Aichi-Nagoya của Nhật Bản vào ngày 21/9, chỉ hai ngày sau lễ khai mạc Asiad 2026. Tính đến sáng 17/9, bão có sức gió duy trì tối đa 90 km/h, giật tới 126 km/h.

Vị trí và đường đi dự kiến của bão Dujuan lúc 9h00 sáng ngày 17/9 (theo giờ Tokyo).

Nguy cơ thời tiết xấu xuất hiện đúng thời điểm Đại hội thể thao châu Á bước vào những ngày đầu tiên. Lễ khai mạc Asiad 2026 diễn ra ngày 19/9, nhưng một số môn như bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền đã bắt đầu tranh tài.

Ông Kosei Inoue, Trưởng đoàn Nhật Bản tại Asiad 2026 và thành viên Ban điều hành Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC), cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến một số nội dung phải trì hoãn hoặc hoãn thi đấu. JOC đang tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị phương án ứng phó nếu bão tiến gần khu vực thi đấu.

Mối lo không chỉ nằm ở lịch thi đấu. Một trong những vấn đề phức tạp nhất liên quan đến Costa Serena, du thuyền 11.400 tấn được sử dụng thay thế làng VĐV và đang neo tại cảng Nagoya. Con tàu này là nơi lưu trú của khoảng 4.000 VĐV và thành viên các đoàn thể thao.

Du thuyền Costa Serena được sử dụng làm nơi lưu trú cho các VĐV tại Asiad 20.

Theo phương án ứng phó thiên tai được ban tổ chức và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản xây dựng, cảng Nagoya có thể phát cảnh báo cấp độ 2 nếu vùng gió bão được dự báo có khả năng ảnh hưởng tới cảng. Khi đó, các tàu có trọng tải từ 1.000 tấn trở lên phải rời cảng để đến khu vực an toàn hơn.

Trong trường hợp bão mạnh, Costa Serena cũng phải rời Nagoya. Ban tổ chức cho biết hiện chưa có phương án bố trí nơi ở thay thế cho những VĐV đang lưu trú trên tàu. Điều đó đồng nghĩa họ có thể phải tiếp tục ở trên tàu trong thời gian tàu di chuyển khỏi cảng.

Đáng chú ý, Costa Serena có thể mất khoảng 48 giờ mới có khả năng quay trở lại cảng sau khi sơ tán, tùy diễn biến thời tiết. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu nếu VĐV không thể di chuyển tới địa điểm thi đấu đúng thời gian.

Một con đường tại Nagoya bị ngập sau trận mưa lớn hồi tháng 8.

Ban tổ chức cho biết trong trường hợp VĐV không thể thi đấu vì phải sơ tán, Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ban tổ chức và các liên đoàn thể thao liên quan sẽ phải bàn phương án xử lý, trong đó có khả năng điều chỉnh lịch thi đấu hoặc nội dung thi đấu.

Thời tiết xấu đã gây khó khăn cho Asiad 20 ngay trước ngày khai mạc. Tuần trước, mưa lớn tại Nagoya khiến đường sá và giao thông bị ảnh hưởng, trường học phải đóng cửa, trong khi hàng trăm VĐV từng phải sơ tán khỏi nơi lưu trú.