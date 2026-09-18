Kate Middleton từng âm thầm làm một việc đặc biệt cho Công chúa Charlotte, đến 4 năm sau mới được tiết lộ

Sự việc xảy ra từ năm 2022 nhưng mới được nữ diễn viên Zizi Strallen kể lại, cho thấy một khoảnh khắc rất đời thường giữa Kate Middleton và con gái Charlotte khi cả hai đi xem kịch ở London.

Một câu chuyện nhỏ về Công chúa Charlotte vừa được nữ diễn viên sân khấu Zizi Strallen tiết lộ, khiến hình ảnh Vương phi Kate và con gái nhận được nhiều sự chú ý. Theo lời nữ diễn viên, vào năm 2022, Kate từng đưa Hoàng tử George và Công chúa Charlotte tới xem vở nhạc kịch Mary Poppins tại West End, London. Sau buổi diễn, hai đứa trẻ được vào hậu trường và Kate đã đưa ra một lời đề nghị rất dễ thương dành cho con gái.

Zizi Strallen, người khi đó thủ vai Mary Poppins, kể với Hello! rằng Kate đã hỏi cô liệu Charlotte có thể được "ôm Mary Poppins" hay không. Nữ diễn viên lập tức đồng ý và cho biết cô bé thực sự muốn được ôm nhân vật mà mình vừa nhìn thấy trên sân khấu.

Chi tiết này nghe khá đơn giản, nhưng lại cho thấy cách Kate tạo ra những trải nghiệm riêng cho các con phía sau những lần xuất hiện trước công chúng. Thay vì chỉ đưa George và Charlotte tới một buổi biểu diễn, cô còn tìm cách để con gái có cơ hội gặp trực tiếp nhân vật mà cô bé vừa xem trên sân khấu.

Điều thú vị là Charlotte vốn được cho là có niềm yêu thích với nghệ thuật biểu diễn. Cô bé từng xuất hiện cùng gia đình tại nhiều sự kiện liên quan đến âm nhạc và sân khấu, trong khi Kate và William cũng nhiều lần đưa các con tới những hoạt động văn hóa ở London. Marie Claire nhận xét Kate và Charlotte có chung tình yêu với nghệ thuật, từ các vở nhạc kịch tới ballet và những buổi hòa nhạc.

Với Zizi Strallen, cuộc gặp gỡ với hai đứa trẻ nhà Wales cũng trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Nữ diễn viên hiện đang đảm nhận vai Glinda trong phiên bản Wicked tại London, nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian đóng Mary Poppins, cô vẫn đặc biệt nhắc tới khoảnh khắc Charlotte muốn ôm nhân vật trên sân khấu.

Cũng trong ngày hôm đó, Strallen gặp một gia đình nổi tiếng khác. Nữ diễn viên kể rằng David Beckham cùng Victoria và các con cũng tới xem một buổi diễn vào buổi tối. Cô mô tả đó là một ngày khá đặc biệt khi liên tiếp gặp những gia đình nổi tiếng của nước Anh.

Câu chuyện được tiết lộ vào thời điểm Charlotte đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống. Tháng 9 năm nay, anh trai George đã bắt đầu học tại Eton College, trong khi Charlotte và em trai Louis tiếp tục học tại Lambrook. Đây là lần đầu tiên ba anh em không còn cùng học tại một trường kể từ khi bắt đầu học ở Lambrook vào năm 2022.

Nhìn lại khoảnh khắc năm 2022, điều khiến câu chuyện được chú ý không phải là một nghi thức Hoàng gia hay một sự kiện chính thức, mà chỉ là một mong muốn rất trẻ con của Charlotte: Được gặp và ôm nhân vật Mary Poppins sau khi xem cô trên sân khấu.

Và phía sau khoảnh khắc đáng yêu ấy là một người mẹ đã để ý đến điều con gái mình thích, rồi tìm cách biến một buổi đi xem kịch thành một kỷ niệm đặc biệt. Đó cũng là một trong những hình ảnh hiếm hoi cho thấy Kate trong vai trò một người mẹ, thay vì Vương phi xứ Wales xuất hiện trong những sự kiện trang trọng của Hoàng gia Anh.