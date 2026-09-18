Vì sao chỉ có vài quốc gia trên thế giới sản xuất được lưỡi dao cạo râu?

Chỉ có giá vài ngàn đồng nhưng đây lại là sản phẩm khó sản xuất bậc nhất thế giới.

Lưỡi dao cạo hay dao rọc giấy có giá bán lẻ rất rẻ, chỉ vài nghìn đồng, nhưng đằng sau mảnh thép nhỏ bé đó lại là một "ác mộng công nghệ" và một chuỗi cung ứng độc quyền đến kinh ngạc. Trên toàn thế giới, đến nay hầu như chỉ có Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản và Thụy Điển làm chủ hoàn toàn chuỗi giá trị từ nguyên liệu thô đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Chuỗi cung ứng độc quyền: Ba "gã khổng lồ" chi phối thị trường

Khác với ngành công nghiệp ô tô với hàng ngàn nhà sản xuất, thị trường dao cạo cực kỳ tập trung. Toàn bộ nhu cầu của hàng tỷ người tiêu dùng toàn cầu bị chi phối bởi ba tập đoàn bán lẻ lớn nhất là P&G (sở hữu thương hiệu Gillette của Mỹ, nắm hơn 60% thị phần toàn cầu với doanh thu mảng dao cạo đạt trên 6,4 tỷ USD năm 2021), Edgewell Personal Care (Mỹ, sở hữu Schick, Wilkinson Sword) và Bic (Pháp). Cùng với các tên tuổi Nhật Bản như Kai hay Feather, các đại gia này gần như thâu tóm toàn bộ ngành dao cạo thế giới.

"Bài toán khó" từ nhà máy thép: Chỉ 3 nhà cung cấp phôi thép thâu tóm toàn cầu

Đằng sau các thương hiệu bán lẻ là sự độc quyền tuyệt đối về nguồn nguyên liệu. Lưỡi dao cạo đòi hỏi loại thép không gỉ đặc biệt chứa khoảng 0,7% Carbon để đạt độ cứng cực hạn và khoảng 13% Crom để chống gỉ sét.

Dù công thức hóa học của thép dao cạo như Gin 5, Sandvik 13C26 hay AEB-L được công khai, việc luyện thành công lại là chuyện khác. Toàn bộ phôi thép không gỉ cho dao cạo trên thế giới gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ba tập đoàn luyện kim gồm Proterial (tiền thân là Hitachi Metals của Nhật Bản, thâu tóm từ 60% đến 70% thị phần phôi thép dao cạo toàn cầu với nhà máy đặt tại thành phố Yasugi – nơi có lịch sử 1.000 năm đúc kiếm Katana bằng phương pháp Tatara), Alleima (tách ra từ Sandvik của Thụy Điển, nắm 15–25% thị phần) và Voestalpine (gồm Uddeholm của Thụy Điển/Áo, nắm 10–20% thị phần, là đơn vị tiên phong cùng Gillette phát triển thép dao cạo).

Các nhà máy này giữ bí mật về việc bổ sung các chất phụ gia vi lượng không xuất hiện trên bảng thành phần công khai và kỹ thuật phân bổ cấu trúc vi mô của hạt thép, giúp thép chịu nhiệt đều trong quá trình tôi lạnh (quenching) mà không bị cong vênh hay mẻ lưỡi.

Kỳ tích gia công nanomet và lớp phủ nguyên tử

Sau khi nhận phôi thép từ Nhật Bản hay Thụy Điển, quá trình mài và xử lý tại các nhà máy dao cạo tiếp tục chạm tới giới hạn của vật lý. Bán kính ngọn dao (cutting edge) sau khi mài đạt độ mỏng cực hạn từ 20 đến 50 nanomet, mỏng hơn sợi tóc người khoảng 1.000 lần.

Thép mỏng sau đó được nung trên 1.000°C rồi làm lạnh đột ngột xuống dưới -70°C đến -190°C để biến đổi hoàn toàn cấu trúc tinh thể, giúp dao cứng cáp tối đa.

Nhằm tránh cho ngọn dao mỏng bị tù khi cắt qua râu cứng, người ta sử dụng công nghệ lắng đọng hơi vật lý trong môi trường chân không (PVD) để bắn phá lên bề mặt lưỡi các lớp nguyên tử siêu vi gồm Tungsten, Platinum hoặc Crom để gia cường, màng Carbon cấu trúc kim cương (DLC) để chống mẻ và màng Teflon (PTFE) để giảm ma sát giúp lưỡi dao lướt êm trên da.

Rào cản kinh tế: Rẻ nhất nhưng khó thay thế nhất

Dù gần đây các nhà máy thép từ Trung Quốc và Ấn Độ đang nỗ lực cải thiện chất lượng để chen chân vào chuỗi cung ứng, các ông lớn như P&G hay Edgewell vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào thép từ Nhật Bản và Thụy Điển. Để xây dựng một dây chuyền từ đúc thép, cán nguội, mài laser đến phủ kim cương chân không tốn hàng trăm triệu USD, nhưng vì giá bán của một lưỡi dao chỉ vài ngàn đồng, các tân binh rất khó thu hồi vốn nếu không đạt quy mô sản xuất hàng tỷ chiếc mỗi năm.

Chính sự kết hợp giữa di sản luyện kim Katana, quặng sắt Thụy Điển, kỹ thuật gia công Nano và bài toán quy mô kinh tế đã biến chiếc lưỡi dao cạo nhỏ bé trở thành một trong những chuỗi cung ứng độc quyền và khó thâm nhập nhất hành tinh.

Nguồn: Enservejpn