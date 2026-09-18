"Xe ma không người lái" lao thẳng vào 16 trẻ mầm non đi trên đường, nhiều em phải nhập viện

Vụ tai nạn khiến 5 trẻ em (3 bé trai và 2 bé gái) phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng ngày 18/9, một vụ tai nạn do xe không người lái diễn ra tại thành phố Tokamachi, tỉnh Niigata, Nhật Bản. Một cụ ông ngoài 80 tuổi sau khi đỗ chiếc xe số sàn trong gara nhà mình và rời đi, chiếc xe đã bất ngờ tự di chuyển khoảng 6 mét trong trạng thái "không người lái".

Khu vực xảy ra vụ tai nạn hy hữu

Theo báo cáo từ Đài truyền hình Niigata, vào lúc 10 giờ sáng ngày 18/9, một cụ ông ngoài 80 tuổi đã đỗ chiếc xe số sàn trong gara nhà mình hướng ra mặt đường rồi rời khỏi hiện trường. Không ngờ, chiếc xe sau đó đã tự lao về phía trước khoảng 6 mét, băng qua đường và tông trực tiếp vào đoàn giáo viên, học sinh mầm non đang đi dạo bên đường. Người dân gần đó sau khi chứng kiến đã lập tức báo cảnh sát.

Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 giáo viên thuộc Trường mầm non Atago ở thành phố Tokamachi đang dẫn theo 16 trẻ mầm non đi dạo theo hướng ga Tokamachi. Do đoạn đường xảy ra tai nạn không có vỉa hè dành cho người đi bộ nên đoàn cô trò đã đi ở mép đường, không ngờ lại bất ngờ bị chiếc xe không người lái tông phải.

Vụ tai nạn khiến 5 trẻ em (3 bé trai và 2 bé gái) phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong thành phố Tokamachi. Rất may cả 5 em đều chỉ bị thương nhẹ như trầy xước ở tay và chân, không nguy hiểm đến tính mạng. Do chiếc xe liên quan là xe tải nhỏ số sàn (Kei-car), cảnh sát hiện đang tập trung điều tra xem phanh tay đã được kéo đúng cách khi đỗ xe hay chưa, cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc chiếc xe tự lao đi.

Nguồn: ETtoday