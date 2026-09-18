Khó của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: 12,7 triệu sinh viên cùng tìm việc, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục, AI tạo thêm sức ép

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Trung Quốc tăng lên 18,9% trong tháng 8, mức cao nhất kể từ khi nước này thay đổi phương pháp thống kê vào năm 2023.

Theo dữ liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 17/9, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 16-24 tuổi tại thành thị (không bao gồm sinh viên đang học) tăng từ 17,9% trong tháng 7 lên 18,9% trong tháng 8.

Con số này ngang mức tháng 8 năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi Trung Quốc thay đổi phương pháp tính vào năm 2023 để loại sinh viên khỏi thống kê

Theo phương pháp cũ, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên từng đạt 21,3% vào tháng 6/2023.

Áp lực việc làm gia tăng khi con số kỷ lục 12,7 triệu sinh viên đại học dự kiến tốt nghiệp trong mùa hè năm nay. Họ sẽ bước vào thị trường lao động trong bối cảnh đà tăng trưởng kinh tế chậm lại và nhu cầu trong nước yếu.

Một phần tỷ lệ thất nghiệp tăng mang tính mùa vụ khi lượng lớn sinh viên tốt nghiệp cùng tìm việc. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp ứng dụng AI ngày càng nhiều cũng làm gia tăng lo ngại đối với người mới vào làm.

Zhang Lin, một sinh viên mới tốt nghiệp ngành kỹ thuật phần mềm tại một trường đại học ở Thiên Tân, đã dành hơn một tháng tìm việc tại trung tâm công nghệ Thâm Quyến nhưng chưa thành công.

Cô cho rằng AI có thể là một trong những yếu tố khiến số vị trí lập trình viên dành cho người mới giảm xuống và mức độ cạnh tranh tăng lên.

“Với một số nhiệm vụ, AI không chỉ viết mã nhanh hơn bạn mà còn có thể viết tốt hơn”, Zhang nói.

Zhang đã gửi hơn 100 hồ sơ và tin nhắn tới các nhà tuyển dụng, nhưng phần lớn không nhận được phản hồi. Ngay cả khi có cơ hội, sự cạnh tranh cũng rất gay gắt.

Trong một trường hợp, Zhang bắt đầu thử việc tại một công ty thương mại điện tử. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, cô được thông báo rằng một ứng viên đã thử việc trước đó vừa được tuyển vào vị trí này.

“Có quá nhiều người cạnh tranh cho một vị trí”, Zhang nói.

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), khoảng 7,5% việc làm của lao động từ 15-29 tuổi tại Đông Á nằm trong những ngành nghề có mức độ ảnh hưởng lớn từ AI.

ILO ước tính nếu chỉ 10% số vị trí này biến mất, khoảng 1,5 triệu người trẻ trong khu vực có thể phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp, chuyển sang công việc khác hoặc rời khỏi lực lượng lao động.

Trước những bất cân đối trên thị trường lao động, Trung Quốc đã mở rộng giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ thuật. Tuy nhiên, một số người tìm việc vẫn không chắc việc bổ sung bằng cấp hay kỹ năng có thể cải thiện đáng kể cơ hội của họ.

“Tôi chỉ có thể tiếp tục nộp hồ sơ. Ưu tiên hiện tại là tìm được việc, kiếm sống và lấy lại đà phát triển bản thân”, Zhang nói.

Áp lực cũng xuất hiện ở nhóm tuổi cao hơn. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 25-29 tuổi (không bao gồm sinh viên) tăng từ 7,2% lên 7,5% trong tháng 8.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp thành thị nói chung của Trung Quốc tăng nhẹ từ 5,2% trong tháng 7 lên 5,3% trong tháng 8.

Theo SCMP