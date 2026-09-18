Hàng xóm Việt Nam được Trung Quốc đầu tư xây siêu sân bay 40.000 tỷ đồng: Rộng gấp 3 lần Nội Bài, lọt top đẹp nhất thế giới

Đây là sân bay được Trung Quốc đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD.

Sân bay quốc tế Techo (TIA) nằm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 20 km về phía nam, được xây dựng trên diện tích 2.600 ha, trải dài qua xã Prek Sleng thuộc tỉnh Kandal, một phần thành phố Takhmao và huyện Bati thuộc tỉnh Takeo. Công trình được kỳ vọng trở thành đầu mối hàng không quan trọng, góp phần thúc đẩy du lịch, logistics và tăng trưởng kinh tế Campuchia.

Theo Tân Hoa Xã, dự án sân bay quốc tế Techo do Trung Quốc đầu tư xây dựng, được triển khai thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu có tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, tương đương gần 40.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí đất. Công trình do Công ty TNHH Cục Công trình số 3 Trung Quốc (CCTEB) thi công, với sự tham gia của gần 3.500 kỹ sư và nhân viên kỹ thuật Campuchia, Trung Quốc tại công trường.

Với diện tích 2.600 ha, sân bay Techo có quy mô lớn hơn 3 lần so với sân bay quốc tế Nội Bài, nơi có diện tích khoảng 815 ha. Dự án được phân loại là sân bay cấp 4F, cấp độ cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận những dòng máy bay cỡ lớn như Airbus A380-800 và Boeing 747-800.

Sân bay quốc tế Techo có bốn tầng và một nhà ga hành khách với diện tích hơn 240.000m². Nhà ga sẽ có 22 cổng, với sức chứa 40 máy bay cỡ trung. Công trình sẽ bao gồm một tòa nhà điều hành trung tâm và các cánh hình cánh máy bay, cho phép nhìn ra khu vực sân đỗ rộng 189 ha. Sân bay này cũng sẽ có ba đường băng song song và một tháp kiểm soát không lưu (ATC) cao 118m.

Sân bay Techo được thiết kế để mở rộng công suất khai thác theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, sân bay có khả năng phục vụ khoảng 13 triệu hành khách mỗi năm và khoảng 175.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, công suất dự kiến tăng lên 30 triệu hành khách, trước khi đạt khoảng 50 triệu hành khách vào giai đoạn thứ ba, dự kiến năm 2050.

Theo Khmer Times, đơn vị đầu tư đặt tham vọng phát triển Techo trở thành một trong những sân bay lớn và hiện đại nhất châu Á. Trong chuyến thị sát công trường ngày 12/3/2024, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết sân bay dự kiến được đưa vào khai thác thương mại từ năm 2025 và trở thành sân bay lớn nhất Campuchia.

Ông Hun Manet cũng đánh giá sân bay Techo là biểu tượng của hòa bình và phát triển, đồng thời kỳ vọng công trình tạo thêm việc làm, hỗ trợ ngành du lịch và thúc đẩy hoạt động logistics trong dài hạn.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, sân bay quốc tế Techo còn được thiết kế với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Campuchia. Công trình do hãng kiến trúc Foster + Partners của Anh thiết kế, nổi bật với phần mái vòm bao phủ toàn bộ nhà ga.

Phần mái gợn sóng được tạo thành từ các mô-đun nhô cao ở trung tâm, gợi liên tưởng đến kiến trúc cung điện và đền đài cổ của Campuchia. Trong khi đó, trần nhà bên trong lấy cảm hứng từ nghệ thuật đan rổ truyền thống, tạo cảm giác như một sản phẩm mây tre đan khổng lồ.

Thiết kế nhà ga hướng tới việc rút ngắn khoảng cách đi bộ từ khu vực trả khách đến các cửa khởi hành, đồng thời hỗ trợ hành khách định hướng dễ dàng hơn. Việc tận dụng ánh sáng tự nhiên và thiết kế thông gió cũng nhằm giảm nhu cầu sử dụng hệ thống cơ học, hướng đến tiêu chuẩn công trình xanh và tiết kiệm năng lượng.

Cây hoa dẻ, quốc hoa của Campuchia, được trồng đan xen trong khu vực nhà ga, bổ sung yếu tố cảnh quan và bản sắc địa phương cho công trình.

Tháng 6 vừa qua, sân bay Techo đã được tổ chức kiến trúc uy tín Prix Versailles vinh danh trong danh sách "Sân bay đẹp nhất thế giới 2026", đồng thời cũng lọt top 5 "Nhà ga sân bay mới tốt nhất thế giới" do Skytrax bình chọn và đạt giải Bạch kim tại Giải thưởng Kiến trúc & Thiết kế Quốc tế ở hạng mục Nhà ga Sân bay.