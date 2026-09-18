Công bố phản ứng của Vua Charles về cái chết của Công nương Diana

Cung điện Buckingham lên tiếng sau khi Charles Spencer - em trai Công nương Diana - công bố lời kể về phản ứng của Vua Charles sau cái chết của bà. Nhà vua cho rằng nỗi đau mất người thân có thể ảnh hưởng đến cách ghi nhớ sự việc.

Hồi ký Swan Song: Diana, My Sister của Bá tước Charles Spencer dự kiến phát hành ngày 22/9. Sách kể về Công nương Diana, cuộc hôn nhân của bà với Vua Charles và những căng thẳng trong quá trình chuẩn bị tang lễ năm 1997.

Trong đoạn trích được Daily Mail đăng tải, Spencer thuật lại cuộc điện đàm gay gắt với Charles, khi đó là Thái tử Anh. Ông cho biết bất đồng xuất phát từ kế hoạch để hai Hoàng tử William và Harry đi bộ trong đoàn đưa tang mẹ. Spencer phản đối việc này.

Theo lời Spencer, Charles nổi giận trong cuộc trao đổi rồi im lặng. Ban đầu, ông nghĩ khoảng lặng cho thấy người đối thoại đang cố kiềm chế cảm xúc. Tuy nhiên, Spencer cho rằng những lời tiếp theo thể hiện sự khinh miệt dành cho Diana và tâm trạng kinh hoàng trước mức độ tiếc thương của công chúng.

“Hãy yên tâm, chúng ta sẽ sớm quên cô ấy thôi!”, Spencer thuật lại lời được cho là của Vua Charles.

Gia đình của Vua Charles khi Công nương Diana còn sống.

Trước những thông tin này, Cung điện Buckingham đưa ra phản hồi: “Về nguyên tắc chúng tôi không bình luận về sách. Đức Vua hiểu rằng nỗi đau mất anh chị em có thể làm lu mờ lý trí, ảnh hưởng đến phán đoán và khiến ký ức mang những sắc thái mà người khác không nhận thấy, ngay cả nhiều năm sau mất mát”.

Những lời kể trong sách lần nữa đưa quá trình chuẩn bị tang lễ Công nương Diana trở lại tâm điểm. Sau khi bà qua đời trong vụ tai nạn ôtô tại Paris năm 1997, hình ảnh William và Harry đi sau linh cữu mẹ trở thành một trong những khoảnh khắc được nhớ đến nhiều nhất của tang lễ.

Spencer cho biết ông quyết định viết sách dịp tưởng niệm 30 năm ngày mất của Diana đang đến gần (2027). Những lời mời phỏng vấn liên tiếp khiến ông muốn tập hợp ký ức và viết hết suy nghĩ trong cuốn sách.

Ông không muốn tiếp tục đọc những nhận định của người khác. Nhiều điều được xây dựng trên thông tin sai lệch nhưng dần được chấp nhận theo thời gian. Tác giả mong cuốn sách giúp những độc giả trẻ hiểu thêm về con người của Công nương Diana.

Trong lời giới thiệu, ông mô tả chị gái là người giàu tình cảm, có sức hút, năng động nhưng cũng thường hoài nghi bản thân.

Các thành viên Hoàng gia Anh trong đám tang Công nương Diana.

Bên cạnh ký ức gia đình, hồi ký đề cập cuộc hôn nhân nhiều sóng gió giữa Công nương Diana và Vua Charles. Hai người kết hôn ngày 29/7/1981 tại Nhà thờ St. Paul, trong buổi lễ thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới.

Họ lần lượt đón William năm 1982 và Harry năm 1984. Tuy nhiên, những rạn nứt trong đời sống vợ chồng ngày càng trở thành chủ đề bị truyền thông theo sát.

Tháng 12/1992, Thủ tướng Anh John Major thông báo hai người ly thân. Sau đó, những chia sẻ công khai về mối bất hòa và chuyện ngoại tình khiến cuộc hôn nhân tiếp tục chịu sức ép.

Năm 1995, Diana nói “có ba người trong cuộc hôn nhân này”, đề cập mối quan hệ giữa Vua Charles và bà Camilla (Hoàng hậu Anh hiện tại).

Vua Charles và Diana hoàn tất ly hôn tháng 8/1996, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm. Một năm sau, Diana qua đời.

Theo nhiều chuyên gia hoàng gia Anh, Công nương Diana được nhớ đến là người phụ nữ có sự phức tạp mang tính huyền thoại và tầm ảnh hưởng rộng. Bà luôn được công chúng và truyền thông quan tâm, thậm chí bị ám ảnh sau gần 30 năm qua đời.