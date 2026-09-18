Nữ TikToker qua đời đột ngột ở tuổi 22 sau khi phẫu thuật thu nhỏ vỏng 1

Cảnh sát cho biết cái chết của nữ influencer đang được điều tra theo hướng một vụ tự tử.

Một nhà sáng tạo nội dung người Brazil vừa qua đời một cách thương tiếc chỉ vài tuần sau khi thực hiện phẫu thuật thu nhỏ ngực.

Maria Eduarda Alves dos Santos (được biết đến trên mạng với tên Duda Alves) là một người sáng tạo nội dung thu hút hơn 800.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ở tuổi 22 khi qua đời, nữ YouTuber người Brazil này vừa chia sẻ các video về cuộc phẫu thuật thu nhỏ ngực chỉ vài ngày trước khi mất.

Maria Eduarda Alves dos Santos (được biết đến trên mạng với tên Duda Alves)

Chính quyền địa phương đã xác nhận sự ra đi của Alves. Lễ an táng của cô được tổ chức tại Giáo xứ São João Paulo II ở Brasília, Brazil vào ngày 15 tháng 9, trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè.

Nữ vlogger mảng lối sống thường chia sẻ về cuộc sống thường nhật, bao gồm các video quay cùng bạn trai và nhiều nội dung khác.

Trong một tuyên bố gửi tới tờ People, Cảnh sát Dân sự Liên bang cho biết cái chết của nữ influencer đang được điều tra theo hướng một vụ tự tử, tuy nhiên họ chưa thể chia sẻ thêm thông tin "nhằm bảo vệ sự riêng tư của gia đình".

Bài đăng cuối cùng trên TikTok của Alves

Vào ngày 9 tháng 9, Alves đã chia sẻ bài đăng cuối cùng trên TikTok - một đoạn video cô nói về cuộc phẫu thuật thu nhỏ ngực mà mình mới thực hiện. Alves giải thích rằng cô đã nhận được nhiều bình luận khiếm nhã từ "những kẻ biến thái" chỉ trích cô vì làm phẫu thuật thẩm mỹ. Cô khẳng định cuộc phẫu thuật được thực hiện vì sự "thoải mái" của bản thân và lý do "thẩm mỹ".

Chỉ một ngày trước đó, Alves cũng lên TikTok chia sẻ rằng sau 3 tuần phẫu thuật, cô cảm thấy "rất đau đớn", "nôn mửa nhiều và liên tục khóc vì đau".

Alves cũng lên TikTok chia sẻ rằng sau 3 tuần phẫu thuật, cô cảm thấy "rất đau đớn", "nôn mửa nhiều và liên tục khóc vì đau"

Dưới các bài đăng của nữ influencer, rất đông người hâm mộ từng để lại lời hỏi thăm trước khi cô qua đời, và giờ đây là những lời chia buồn sâu sắc sau khi tin buồn được công bố.

Những người thân yêu đã lên mạng xã hội để tưởng nhớ nữ influencer quá cố.

Geovana Alves, em họ của cô, chia sẻ trên Instagram rằng 19 năm đồng hành cùng Alves là "những năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời", tràn ngập "tiếng cười, những trận cãi vã ngốc nghếch, những bí mật, những chuyến đi, những cuộc trò chuyện và biết bao ước mơ".

Clarissa Pavie, một người bạn của TikToker, đã nhắc về "vẻ đẹp tâm hồn" tỏa sáng của Alves: “Thật vinh hạnh khi được đồng hành cùng bạn trong một vài năm ngắn ngủi, được chứng kiến từng giai đoạn, sự trưởng thành của bạn và lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ sẽ còn mãi theo thời gian.”

Pavie sau đó gửi lời cảm ơn người bạn quá cố vì đã thay đổi cuộc đời cô và luôn ở bên "mỗi khi tớ cần".

Nguồn: VT