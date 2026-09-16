Cô gái 27 tuổi tử vong đột ngột trên bàn mổ khi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ nhất quyết không nhận tội

Sau khi thực hiện phẫu thuật được 10 phút thì bác sĩ phát hiện chỉ số ôxy trong máu giảm xuống còn 70% – 80%, mạch cũng không còn đập.

Một cô gái 27 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc đã đến một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc để thực hiện phẫu thuật. Không ngờ trong lúc phẫu thuật, lượng ôxy trong máu của cô bất ngờ giảm mạnh và cuối cùng cô đã tử vong ngay trên bàn mổ.

Tính đến nay, bác sĩ liên quan đã bị khởi tố về tội vô ý làm chết người do vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp. Tuy nhiên, bác sĩ này vẫn khăng khăng mình không có tội và chỉ đồng ý bồi thường bằng tiền, khiến gia đình nạn nhân hết sức bất bình. Mẹ của nạn nhân đã lên tiếng cáo buộc phòng khám làm giả hồ sơ bệnh án, nghi ngờ bác sĩ có dấu hiệu cố ý giết người, đồng thời đau đớn chia sẻ rằng sự việc này đã làm toàn bộ gia đình bà sụp đổ.

Theo báo cáo từ Jiupai News, ông Tông – bố của nạn nhân Tiêu Tĩnh – cho biết con gái ông dự kiến sang Anh dự lễ tốt nghiệp cao học vào tháng 9 năm 2023. Do không hài lòng với phần trán bị dô, cô đã liên hệ qua mạng với một nhân viên người Trung Quốc họ Triệu làm việc tại một phòng khám ở Hàn Quốc.

Vào lúc 16:15 ngày 10 tháng 1 năm 2023, Tiêu Tĩnh dưới sự đồng hành của Triệu đã bước vào phòng mổ để thực hiện phẫu thuật hút mỡ vùng trán theo thỏa thuận. Hai tiếng rưỡi sau, cô được khiêng ra ngoài và đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cô gái 27 tuổi người Trung Quốc tử vong khi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ

Ông Tông cho biết, phía phòng khám lấy lý do con gái ông trong lúc phẫu thuật đã tạm thời yêu cầu làm thêm phẫu thuật gọt xương gò má, nhưng điều này hoàn toàn bất hợp lý: "Phẫu thuật hút mỡ trán không cần gây mê toàn thân, chỉ cần tiêm một lượng dung dịch làm căng phồng rồi hút (mỡ) ra." Phía phòng khám khẳng định nạn nhân đã tự mình yêu cầu thêm phẫu thuật mới. Sau khi thực hiện được 10 phút thì phát hiện chỉ số ôxy trong máu giảm xuống còn 70% – 80%, mạch cũng không còn đập.

Ông Tông cho rằng phẫu thuật gọt xương gò má là một đại phẫu, cần phải tính toán chính xác kích thước cần điều chỉnh. Việc chỉ mất nửa tiếng để quyết định làm phẫu thuật này, cùng với việc chuẩn bị trước mổ chỉ vỏn vẹn chụp CT khuôn mặt là điều hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa, thời gian thu tiền phẫu thuật bổ sung do nhân viên họ Triệu cung cấp lại muộn hơn thời điểm con gái ông bước vào phòng mổ.

Gia đình đã cung cấp kết quả giám định tại hiện trường của Cơ quan Cảnh sát Seoul, cho thấy ở mạn sườn phải của nạn nhân có một vết cắt dài 15 cm, ngoài ra không phát hiện vết thương ngoại lực nào khác có thể gây tử vong.

Báo cáo khám nghiệm khám tử thi từ phía Hàn Quốc chỉ ra rằng nạn nhân tử vong trong quá trình gây mê, toàn thân và các vị trí phẫu thuật thẩm mỹ không có bất thường. Kiểm tra bên ngoài ghi nhận dưới mắt phải và phía dưới xương gò má phải của nạn nhân có vết bầm tím. Cô được đưa đến bệnh viện lúc 19:06, sau 30 phút cấp cứu thì được xác định đã tử vong trước khi đến viện, nguyên nhân cái chết chưa rõ.

Ông Tông cũng cung cấp bệnh án từ các buổi khám chuyên gia tại nhiều bệnh viện. Dựa trên báo cáo khám nghiệm tử thi, các chuyên gia nghi ngờ vùng cổ của Tiêu Tĩnh có dấu hiệu trật khớp đốt sống cổ C1-C2 (Atlantoaxial subluxation), vết bầm ở mạn má nghi do ngoại lực gây ra, xuất huyết khoang dưới nhện và xuất huyết thân não có thể nguy hiểm đến tính mạng – những điều này không thể do phẫu thuật hút mỡ trán gây ra. Theo kế hoạch là thực hiện gọt xương gò má bên phải, nhưng bệnh án lại cho thấy bên phải không có vết mổ, trong khi hình ảnh lại hiển thị cung gò má bên trái có vết khâu, và ghi chép điều trị cho thấy phẫu thuật bắt đầu từ bên trái – các thông tin hoàn toàn mâu thuẫn nhau.

Mẹ của Tiêu Tĩnh cho biết bà mong muốn cơ quan chức năng khép bác sĩ vào tội cố ý giết người. Trong khi đó, bác sĩ vẫn cho rằng mình vô tội và chỉ tuyên bố sẵn sàng bồi thường tiền. Mẹ nạn nhân đau đớn cho biết: "Mạng sống của con tôi có thể đo đếm bằng tiền sao? Vì sự việc này mà cả gia đình tôi đã sụp đổ hoàn toàn."

Nguồn: ETtoday