Phát hiện căn phòng bê tông không cửa sổ gần sân bay nổi tiếng chật cứng đồ xa xỉ sắp bị bán thanh lý

Đây là một phần trong khối tài sản khổng lồ bị thu dữ sau đại án rửa tiền 2,4 tỷ USD.

Trong một căn phòng bê tông không cửa sổ, nằm bên trong kho lưu trữ được canh gác nghiêm ngặt gần sân bay Changi, hàng loạt món đồ xa xỉ từ Cartier, Bulgari, Hermès, Chanel, Louis Vuitton... đang được xếp kín chờ ngày lên sàn đấu giá. Đây là một phần trong khối tài sản khổng lồ bị Singapore thu giữ sau vụ triệt phá đường dây rửa tiền lớn nhất lịch sử nước này. Tổng giá trị tài sản thu giữ vượt 3 tỷ SGD, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD.

Thay vì tiếp tục lưu giữ, Singapore đang lần lượt đưa số tài sản phi tiền mặt này ra đấu giá, với nguồn tiền thu được nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước.

Kho hàng xa xỉ hiếm thấy

Bên trong căn phòng kín, những chiếc túi Chanel, Louis Vuitton nằm cạnh vòng cổ Bulgari, vòng tay Hermès Kelly và các món trang sức đến từ những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.

Christopher Lanigan-O'Keeffe, đồng sáng lập nhà đấu giá Hotlotz, cho biết quy mô của bộ sưu tập là điều rất hiếm gặp.

Theo ông, khách hàng có thể bắt gặp một hoặc hai món đồ như vậy trong những cuộc đấu giá thông thường, nhưng việc hàng loạt sản phẩm xa xỉ cùng xuất hiện trong một kho tài sản bị thu giữ là điều hoàn toàn khác.

Một số món đồ vẫn còn dấu vết của chủ cũ. Chẳng hạn, một chiếc nhẫn vàng 18K được khắc tên Su Haijin, một trong những người bị bắt trong vụ án. Tuy nhiên, phần lớn tài sản được đánh giá còn mới và ở tình trạng gần như hoàn hảo.

Số lượng tang vật lớn đến mức Singapore phải chia việc thanh lý thành 15 đợt đấu giá, kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 5/2027. Việc chia nhỏ các phiên được thực hiện nhằm tránh đưa quá nhiều hàng hóa ra thị trường cùng lúc, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến giá.

Từ tang vật thành nguồn thu ngân sách

Hai phiên đấu giá trực tuyến đầu tiên dự kiến mang về khoảng 3,1 triệu USD. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước.

Danh mục tài sản không chỉ gồm túi xách và trang sức. Trong quá trình điều tra kéo dài hai năm với sự tham gia của hơn 400 cảnh sát, nhà chức trách Singapore đã thu giữ một khối tài sản rất đa dạng, bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, vàng thỏi, siêu xe, bất động sản, rượu quý, đồ điện tử và hàng trăm mô hình Bearbrick đắt tiền.

Công tác chuẩn bị thanh lý tài sản đã được Singapore triển khai từ giữa năm 2025. Deloitte được giao xử lý nhóm tài sản phi tiền mặt và phối hợp với 4 công ty bất động sản để đấu giá hơn 80 bất động sản, trong đó có một căn penthouse trị giá hơn 20 triệu USD.

Trong khi đó, Hotlotz đảm nhận việc thẩm định và bán đấu giá các món hàng hiệu.

Một số vật phẩm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới sưu tầm. Chiếc nhẫn gắn viên kim cương vàng 15,02 carat được ước tính có giá khoảng 237.000 USD. Một chiếc túi Louis Vuitton hợp tác với nghệ sĩ Yayoi Kusama đang được trả giá 31.000 USD.

Các phiên tiếp theo dự kiến tiếp tục đưa lên sàn đồng hồ xa xỉ cùng khoảng 250 chiếc túi Hermès.

Từ đại án đến những cuộc đấu giá toàn cầu

Vụ án bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý tại Singapore sau chiến dịch truy quét kéo dài hai năm nhằm vào một đường dây rửa tiền quy mô lớn.

10 người mang quốc tịch Trung Quốc đã bị kết án từ 13 đến 17 tháng tù trước khi bị trục xuất. Ngoài ra, 15 nghi phạm đang ở nước ngoài cũng đồng ý giao nộp tài sản để được xóa bỏ lệnh truy nã quốc tế.

Khối tài sản bị thu giữ sau đó trở thành một trong những thách thức lớn đối với cơ quan chức năng: làm thế nào để xử lý một lượng khổng lồ tiền, vàng, bất động sản và hàng hóa có giá trị cao.

Với nhóm hàng xa xỉ, phương án được lựa chọn là đấu giá công khai.

Các phiên đấu giá trực tuyến cũng giúp phạm vi người mua vượt ra ngoài Singapore. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 95 USD cho những phụ kiện nhỏ, các món hàng không chỉ hướng tới nhóm khách hàng giàu có mà còn thu hút những người sưu tầm trên khắp thế giới.

Theo Lanigan-O'Keeffe, nguồn gốc của các món hàng có thể là yếu tố khiến người mua cân nhắc, nhưng với một bộ phận khách hàng khác, đây lại là cơ hội hiếm hoi để sở hữu những sản phẩm khó tìm.

Điều đáng chú ý là không phải món đồ có giá cao nhất luôn là món được quan tâm nhất. Như nhận xét của đại diện Hotlotz, "những thứ đắt nhất không phải lúc nào cũng là những thứ thú vị nhất".

Từ những món trang sức, túi xách vốn từng nằm trong các bộ sưu tập cá nhân, giờ đây chúng được đưa lên sàn đấu giá và trở thành nguồn tiền quay trở lại ngân sách nhà nước. Đằng sau những chiếc túi Hermès hay viên kim cương hàng trăm nghìn USD là câu chuyện về cách Singapore xử lý khối tài sản khổng lồ sau một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử nước này.

Nguồn: Tổng hợp