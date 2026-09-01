Cụ bà ăn xin 40 năm qua đời, người thân mở căn phòng luôn khoá kín: Số lượng bên trong lên tới hơn 30

Sau khi một cụ bà ăn xin tại thành phố Mandya, bang Karnataka, Ấn Độ qua đời, căn phòng của bà vốn được khóa kín đã được mở ra, hé lộ những điều khiến người thân bất ngờ.

Căn phòng cụ bà ăn xin không cho người thân bước vào

Một cụ bà ăn xin tại thành phố Mandya, bang Karnataka, Ấn Độ đã khiến người thân và hàng xóm bất ngờ sau khi qua đời.

Người phụ nữ được các nguồn địa phương gọi là Hoor, Noor hoặc Noorunnisa. Theo The Indian Express, bà đã đi xin tiền khoảng 40 năm, trở thành hình ảnh quen thuộc trên những con đường và nút giao thông tại Mandya. Vào các ngày thứ Sáu, bà thường ngồi bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo để nhận tiền hoặc thức ăn từ người qua đường.

Điều đáng chú ý là dù sống bằng tiền bố thí, bà gần như không để lộ việc mình đã tích góp được một khoản tiền đáng kể.

Noorunnisa là một trong sáu anh chị em. Bà không kết hôn và trước đây sống cùng một người chị gái cũng độc thân trong căn nhà thuê. Khoảng hai năm trước, người chị qua đời, từ đó bà tiếp tục sống một mình.

Người thân vẫn thỉnh thoảng tới thăm, mang thức ăn và giúp bà trong sinh hoạt. Cháu trai của bà, Fairoz Ahmed, kể với The Indian Express rằng gia đình từng nhiều lần khuyên bà không nên tiếp tục đi xin tiền nhưng không thành công.

Đặc biệt, có một căn phòng trong nhà luôn được bà khóa kín.

Theo lời người cháu, Noorunnisa không cho người thân bước vào căn phòng này. Khi gia đình tới thăm, bà thường chỉ đứng ở cửa trò chuyện với họ. Vì vậy, không ai biết bên trong đang cất giữ thứ gì.

Sự việc chỉ được phát hiện sau khi người dân nhận thấy bà không xuất hiện tại địa điểm thường ngày trong một khoảng thời gian.

ThePrint dẫn lời Phó cảnh sát trưởng khu vực Mandya H. Lakshminarayana Prasad cho biết người dân đã vào nhà sau khi thấy bà không ra ngoài xin tiền trong hai ngày liên tiếp. Bà được phát hiện trong tình trạng không phản ứng và được đưa tới bệnh viện, nơi các bác sĩ xác nhận bà đã qua đời.

Sau đó, khi căn nhà được kiểm tra và dọn dẹp, căn phòng vốn được Noorunnisa giữ kín cũng được mở.

Những gì xuất hiện bên trong khiến mọi người sửng sốt.

NDTV cho biết hơn 30 túi chứa hàng nghìn đồng tiền xu cùng nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ được tìm thấy. Các tờ tiền chủ yếu có mệnh giá 10, 20 và 50 rupee. Đoạn video ghi lại cảnh nhiều người ngồi phân loại, kiểm đếm số tiền sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Kiểm đếm suốt hai ngày mới biết số tiền thực tế

Ban đầu, khi số lượng túi tiền quá lớn được phát hiện, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên mạng xã hội về giá trị tài sản mà Noorunnisa để lại.

Tuy nhiên, kết quả kiểm đếm sau đó cho thấy số tiền thực tế là khoảng 840.000 rupee, tương đương 8,4 lakh rupee.

Theo The Indian Express, gia đình tạm giao số tiền cho nhà thờ Hồi giáo địa phương để bảo quản và kiểm đếm. Mukthar Ahmed, Phó chủ tịch nhà thờ, cho biết quá trình này diễn ra trong hai ngày và được thực hiện trước sự chứng kiến của người thân Noorunnisa. Sau khi hoàn tất, toàn bộ số tiền được bàn giao lại cho gia đình.

NDTV cũng xác nhận tổng số tiền được tìm thấy là 840.000 rupee. Nguồn này cho biết lượng tiền nằm trong hơn 30 túi gồm cả tiền giấy lẫn số lượng lớn tiền xu mà bà đã tích lũy trong thời gian dài.

Các nguồn đưa thông tin khác nhau về việc số tiền cuối cùng được phân chia ra sao. Một số nguồn nói tiền được giao cho hai người anh/em trai của bà, trong khi The Indian Express cho biết gia đình dự kiến dùng khoản tiền để hỗ trợ những người thân đang gặp khó khăn. Vì vậy, việc xử lý chính xác toàn bộ số tiền sau khi kiểm đếm chưa được các nguồn thống nhất.

Câu chuyện về cụ bà ăn xin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự đối lập giữa cuộc sống mà người dân nhìn thấy bên ngoài và số tiền được cất giữ trong căn phòng luôn khóa kín.

Suốt khoảng 40 năm, Noorunnisa vẫn đều đặn đi xin tiền và nhận thức ăn từ người qua đường. Ngay cả những người thân thường xuyên tới chăm sóc cũng không biết bà đã tích góp được bao nhiêu. Chỉ sau khi bà qua đời, hơn 30 túi tiền trong căn phòng ít người được phép bước vào mới được phát hiện.

Theo The Indian Express, NDTV, ThePrint