Cựu Hoàng tử Đan Mạch bị tước tước hiệu năm 2023 nhưng vẫn là “nam thần Hoàng gia”: Đi catwalk Dior, Burberry, sống đúng chất Old Money

Nikolai của Monpezat từng là Hoàng tử Đan Mạch nhưng từ năm 2023 chỉ còn tước hiệu Bá tước. Thay vì bị lu mờ sau quyết định của Hoàng gia, anh lại xây dựng một con đường riêng trong thời trang, từng sải bước cho Dior, Burberry và trở thành gương mặt được chú ý tại các tuần lễ thời trang.

Nếu hình dung về một thành viên Hoàng gia châu Âu, người ta thường nghĩ đến những bộ quân phục, nghi lễ trang trọng hay những lần xuất hiện bên cạnh quốc vương. Nhưng Bá tước Nikolai của Monpezat lại đang đi theo một con đường khá khác. Sinh năm 1999, con trai trưởng của Hoàng tử Joachim và người vợ đầu tiên Alexandra, Bá tước phu nhân Frederiksborg, Nikolai từng mang tước hiệu Hoàng tử Đan Mạch và là cháu trai trưởng của cố Nữ hoàng Margrethe II.

Thế nhưng từ ngày 1/1/2023, anh cùng các em ruột không còn sử dụng tước hiệu Hoàng tử/Công chúa theo quyết định cải tổ Hoàng gia của Nữ hoàng Margrethe II. Dẫu vậy, Nikolai không biến mất khỏi sự chú ý của công chúng. Trái lại, anh ngày càng được biết đến với tư cách người mẫu thời trang, nhân vật quen thuộc tại các show diễn cao cấp và một gương mặt trẻ có phong cách riêng.

Từ Hoàng tử Đan Mạch đến người mẫu trên sàn diễn Dior

Nikolai bắt đầu bước vào ngành người mẫu từ rất sớm. Năm 2018, khi mới 18 tuổi, anh ký hợp đồng với Scoop Models và xuất hiện trên sàn diễn Burberry tại London Fashion Week. Không lâu sau đó, Nikolai tiếp tục được chú ý khi tham gia show của Dior Men. Việc một thành viên Hoàng gia trẻ bước lên sàn catwalk vốn đã đủ gây tò mò, nhưng trường hợp của Nikolai còn đặc biệt hơn bởi anh không chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất. Ngoại hình cao ráo, gương mặt góc cạnh và phong thái lạnh khiến anh nhanh chóng được các thương hiệu thời trang chú ý. Vogue từng ghi nhận anh cao khoảng 1,86 m và cho biết Nikolai từng nhiều lần xuất hiện trên sàn diễn Dior, bên cạnh Burberry.

Điều đáng nói là Nikolai dường như không muốn dựa hoàn toàn vào danh tiếng Hoàng gia để bước vào ngành thời trang. Chính anh từng xem nghề người mẫu như một công việc, thay vì đơn giản coi đó là một phần mở rộng của thân phận Hoàng gia. Sau này, anh tiếp tục xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và trở thành gương mặt quen thuộc tại những sự kiện của các thương hiệu xa xỉ. Một bài viết gần đây của The Gentleman's Journal cũng cho thấy Nikolai hiện chia thời gian giữa thế giới thời trang và công việc liên quan đến đầu tư bất động sản, thay vì chỉ xây dựng hình ảnh như một fashion model.

Bị tước tước hiệu nhưng không mất vị trí kế vị

Câu chuyện khiến Nikolai được chú ý đặc biệt không chỉ nằm ở thời trang. Năm 2022, Nữ hoàng Margrethe II tuyên bố các con của Hoàng tử Joachim sẽ không còn sử dụng tước hiệu Hoàng tử và Công chúa từ đầu năm 2023. Quyết định này nằm trong kế hoạch thu gọn Hoàng gia, hướng tới việc chỉ những người thuộc dòng kế vị trực tiếp mới mang tước hiệu Hoàng tử hoặc Công chúa. Nikolai khi đó từng bày tỏ rằng anh cảm thấy sốc và bối rối trước quyết định của bà nội. Tuy nhiên, việc thay đổi tước hiệu không đồng nghĩa với việc anh bị loại khỏi thứ tự kế vị ngai vàng. Nikolai vẫn nằm trong danh sách kế vị của Đan Mạch.

Đây chính là điểm khiến trường hợp của Nikolai khác với hình ảnh “cựu Hoàng tử” mà công chúng có thể hình dung. Anh không còn được gọi là Prince Nikolai, nhưng vẫn là một thành viên của gia đình Hoàng gia Đan Mạch và vẫn có vị trí trong thứ tự kế vị. Trong khi đó, cuộc sống của anh ngày càng tách khỏi hình ảnh nghi lễ truyền thống. Thay vì xuất hiện thường xuyên trong những hoạt động chính thức, Nikolai tập trung nhiều hơn vào học tập, công việc, thời trang và đời sống cá nhân.

Sở hữu vẻ ngoài “đúng chuẩn nam thần Bắc Âu”

Một trong những lý do khiến Nikolai liên tục được truyền thông thời trang chú ý chính là ngoại hình. Anh sở hữu chiều cao khoảng 1,86 m, mái tóc đen hơi xoăn và gương mặt có đường nét khá sắc. Khi xuất hiện trong suit, áo khoác dài hoặc những thiết kế tối giản, Nikolai dễ dàng tạo ra hình ảnh lạnh lùng nhưng không quá kiểu cách. Chính đặc điểm này giúp anh phù hợp với thẩm mỹ của nhiều thương hiệu thời trang châu Âu, nơi vẻ ngoài tự nhiên và phong thái không quá gồng đang ngày càng được ưa chuộng.

Nhưng điều thú vị là Nikolai không chỉ có một hình ảnh trên sàn diễn. Nếu trên runway anh có thể mặc những thiết kế phá cách của Dior hoặc Burberry, thì ngoài đời, phong cách của anh lại thiên về Old Money và Scandinavian minimalism. ELLE mô tả Nikolai thường kết hợp những món đồ cơ bản như blazer vừa vặn, áo len cổ lọ, sơ mi, quần âu với bảng màu trung tính và trầm. Cách phối này tạo ra cảm giác sang trọng nhưng không phô trương, khá phù hợp với xuất thân Hoàng gia nhưng đồng thời cũng rất đúng tinh thần thời trang Bắc Âu.

Có lẽ đây là điểm thú vị nhất trong trường hợp của Nikolai. Nếu trước đây danh hiệu “Hoàng tử Đan Mạch” đã tự động tạo ra một lớp hào quang quanh anh, thì hiện tại phần lớn sức hút của Nikolai lại đến từ chính hình ảnh mà anh xây dựng. Anh xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, ngồi hàng ghế đầu của những show cao cấp, tham gia các chiến dịch thương hiệu và thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang trên mạng xã hội. Tháng 7/2026, Nikolai tiếp tục xuất hiện tại show Giorgio Armani Privé ở Paris cùng bạn gái Benedikte Thoustrup, cho thấy thời trang vẫn là một phần quan trọng trong đời sống của anh.

Nikolai cũng có một chuyện tình khá được công chúng quan tâm với Benedikte Thoustrup. Hai người quen nhau từ thời học nội trú và đã đồng hành trong nhiều năm. Benedikte cũng có phong cách thời trang riêng và thường xuất hiện cùng Nikolai tại các sự kiện thời trang. Hai người vì thế thường được truyền thông mô tả như một trong những cặp đôi trẻ có hình ảnh thời trang nổi bật trong giới Hoàng gia châu Âu.

Từ “Hoàng tử” thành một thương hiệu cá nhân

Câu chuyện của Nikolai đáng chú ý ở chỗ nó cho thấy một thành viên Hoàng gia hoàn toàn có thể xây dựng một bản sắc cá nhân bên ngoài tước hiệu. Khi còn là Hoàng tử, mọi bước đi của anh đều dễ bị nhìn qua lăng kính Hoàng gia. Khi trở thành Bá tước, anh lại có nhiều không gian hơn để được đánh giá như một người trẻ đang xây dựng sự nghiệp riêng.

Và Nikolai dường như đã tận dụng chính khoảng không đó. Anh không cố gắng duy trì hình ảnh “Hoàng tử cổ tích” mà chuyển sang một phiên bản hiện đại hơn: Một chàng trai Hoàng gia bước lên sàn diễn, làm việc với các thương hiệu thời trang, xuất hiện tại Fashion Week và đồng thời theo đuổi những lĩnh vực nghề nghiệp ngoài thời trang. The Gentleman's Journal gần đây cũng mô tả anh như một người đang đứng giữa hai thế giới: Một bên là thời trang và công việc người mẫu, một bên là lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Điều này cũng giải thích vì sao Nikolai vẫn giữ được sức hút dù danh hiệu Hoàng tử đã không còn. Tước hiệu có thể thay đổi, nhưng ngoại hình, năng lực xây dựng hình ảnh và lựa chọn sự nghiệp là những thứ anh có thể tự kiểm soát. Từ một cậu bé sinh ra trong Hoàng gia Đan Mạch, Nikolai đã bước lên sàn diễn của những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, rồi dần tạo dựng hình ảnh riêng bên ngoài cung điện.

Và có lẽ đó mới là điều khiến “cựu Hoàng tử” này khác biệt. Nikolai không còn cần một chiếc vương miện để thu hút sự chú ý. Một bộ suit vừa vặn, mái tóc hơi rối, phong thái Bắc Âu lạnh lùng và vài bước catwalk trên sàn Dior đã đủ để anh trở thành một trong những gương mặt trẻ được nhắc đến nhiều nhất khi nói về Hoàng gia và thời trang châu Âu.