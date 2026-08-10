Phát hiện một người ăn xin sở hữu 3 ô tô hạng sang cùng lượng lớn tiền mặt, cuối ngày xong việc là ung dung lái xe về

Cảnh sát cảnh báo người dân về những kẻ lừa đảo lợi dụng lòng hảo tâm để trục lợi.

Tháng 2, cảnh sát Dubai đã bắt giữ một người ăn xin sở hữu 3 chiếc xe ô tô hạng sang cùng một khối tài sản lớn. Người đàn ông chưa được công bố danh tính này bị cáo buộc lợi dụng lòng thương cảm của người dân để xin tiền, sau đó lái những chiếc xe đắt tiền rời đi khi kết thúc “ca làm việc” vào ban đêm.

Theo Khaleej Times, cảnh sát đã thu giữ hàng nghìn dirham từ người này trong chiến dịch tăng cường trấn áp hoạt động ăn xin trong tháng Ramadan. Ông Ali Al Shamsi, Giám đốc cục điều tra tội phạm, mô tả cách thức hoạt động của người đàn ông này là một “màn diễn kịch có tính toán” nhằm lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người để kiếm lợi.

“Một người đã thu được 25.000 dirham (178 triệu VNĐ) nhưng vẫn tiếp tục đi ăn xin. Số tiền đó đã quá đủ để anh ta trở về quê nhà”, ông Shamsi nói.

Trong chiến dịch trấn áp, cảnh sát đã bắt giữ hơn 26 người ăn xin thuộc nhiều quốc tịch. Ông Shamsi cho biết 90% số người bị bắt nhập cảnh UAE bằng thị thực du lịch, đặc biệt trong tháng Ramadan, nhằm lợi dụng lòng hảo tâm của người dân.

Tại UAE, hành vi ăn xin có thể bị phạt tối đa 3 tháng tù và 5.000 dirham. Những người điều hành đường dây ăn xin có tổ chức hoặc tuyển người từ nước ngoài phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn, gồm ít nhất 6 tháng tù và khoản phạt tối thiểu 100.000 dirham.

UAE siết hoạt động ăn xin

Tháng 12/2024, UAE, Saudi Arabia và một số quốc gia vùng Vịnh khác đã áp dụng lệnh cấm vô thời hạn cấp thị thực cho người đến từ ít nhất 30 thành phố của Pakistan, trong bối cảnh số vụ công dân Pakistan bị phát hiện ăn xin hoặc liên quan đến buôn lậu, buôn bán ma túy, buôn người và các hoạt động phạm pháp khác ở nước ngoài gia tăng.

Các quốc gia và thành phố vùng Vịnh, đặc biệt là Dubai và Abu Dhabi, là điểm đến được hàng triệu người Pakistan lựa chọn để du lịch và tìm việc. Hơn 800.000 người Pakistan xin thị thực tới các quốc gia vùng Vịnh và Trung Đông mỗi năm. Riêng năm ngoái, Saudi Arabia đã trục xuất 24.000 công dân Pakistan với cáo buộc liên quan đến hoạt động ăn xin.

Số liệu của Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) cho thấy quy mô của vấn đề. Trong năm 2025, giới chức nước này đã từ chối cho 66.154 hành khách xuất cảnh tại các sân bay, trong nỗ lực triệt phá các đường dây tổ chức hoạt động ăn xin và ngăn chặn di cư trái phép.