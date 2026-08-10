Đi đánh cá, ngư dân bắt gặp cảnh tượng nổi da gà trong hồ

Các ngư dân đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con trăn khổng lồ dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong lưới đánh cá.

Một con trăn khổng lồ dài khoảng 3,6 mét đã được giải cứu khỏi lưới đánh cá ở hồ Chilika, Odisha, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm gần làng Lambodharpur, Balugaon, khi các ngư dân đang thực hiện hoạt động đánh bắt cá thường lệ.

Vụ việc xảy ra gần làng Lambodharpur, thuộc vùng Balugaon, nơi các ngư dân địa phương phát hiện con trăn khổng lồ này bị mắc kẹt trong lưới của họ vào sáng sớm.

Theo lời các ngư dân, con trăn nặng khoảng 40-50 kg. Hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột của con vật khổng lồ, ngư dân ngay lập tức báo cho chính quyền. Con trăn bị mắc kẹt trong lưới cho đến khi đội cứu hộ đến.

Con trăn khổng lồ mắc vào lưới đánh cá. Ảnh: Odishatv

Sau khi nhận được thông tin, một nhóm từ Đội Bảo tồn Động vật hoang dã Chilika đã đến hiện trường và tiến hành một chiến dịch giải cứu tỉ mỉ. Kiểm lâm viên Rashmita Jena, người dẫn đầu nhóm, xác nhận rằng con trăn đã được giải cứu an toàn khỏi bẫy.

Sau khi được giải cứu thành công và xác nhận tình trạng sức khỏe ổn định, con trăn không được thả ngay về nơi tìm thấy. Nhóm cứu hộ quyết định vận chuyển nó đến một địa điểm an toàn và phù hợp hơn.

Con trăn khổng lồ sau đó được đưa đến vùng đồi Kali Jugeswar gần đó. Tại đó, con trăn dài 3,6 mét cuối cùng đã được thả về tự nhiên. Các quan chức giải thích rằng khu vực này được chọn lựa đặc biệt để đảm bảo an toàn lâu dài cho con vật.

Vùng đồi Kali Jugeswar cung cấp môi trường sống tự nhiên lý tưởng cho loài trăn, với đầy đủ thảm thực vật và nguồn thức ăn. Việc thả trăn tại địa điểm này được kỳ vọng sẽ giúp chúng thích nghi trở lại.