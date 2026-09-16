Mua búp bê về tặng con gái, phát hiện cảnh tượng kinh hãi khi mở hộp

Người phụ nữ kinh hãi khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra với con gái mình.

Một người mẹ ở bang Missouri (Mỹ) hoảng hốt khi phát hiện fentanyl trong bao bì một con búp bê Barbie mua tại một cửa hàng giảm giá ở vùng Trung Tây. Cô phát hiện khi mở hộp đồ chơi để tặng con gái.

Jade Adams, sống tại khu vực ngoại ô thành phố Kansas City, bang Missouri, mua món đồ chơi tại Cargo Largo, một cửa hàng bán hàng giá rẻ ở thành phố Independence, gần nhà cô.

Adams nói với tờ Fox 4 rằng khi lấy con búp bê ra khỏi lớp bao bì, một lượng bột có khả năng gây tử vong đã bất ngờ phát tán khắp người cô và chồng.

“Nó giống như một tiếng ‘phụt’ trong xe. Chúng tôi kiểu như, cái gì vậy?”, Adams kể.

Giới chức địa phương xác nhận nhiều búp bê Barbie được bán tại cửa hàng có chứa những gói ma túy được giấu bên trong. Chất được xác định là fentanyl, một loại opioid tổng hợp có nguy cơ gây tử vong rất cao.

Adams cho biết cô “kinh hãi” khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu con gái cô là người mở bao bì. Bé có thể đã làm bột fentanyl phát tán lên người, trong nhà hoặc bất cứ nơi nào mở món đồ chơi.

“Với tôi, vấn đề không chỉ là bản thân tôi. Điều tôi lo nhất là bọn trẻ”, Adams nói thêm. “Thật sự quá đáng sợ”.

Sau đó, mẹ của Adams quay lại cửa hàng để cảnh báo nhân viên về những gì con gái và con rể bà phát hiện. Nhân viên đã thu gom những con búp bê Barbie còn lại và chuyển chúng cho bộ phận an ninh của cửa hàng.

Trong thông báo đăng trên Facebook ngày 21/3, Sở Cảnh sát Independence cho biết đội an ninh của Cargo Largo đã báo cho cảnh sát về một “chất bột đáng ngờ nằm trong bao bì của một con búp bê Barbie”.

“Kết quả điều tra của IPD cho thấy bản thân những con búp bê Barbie không bị can thiệp. Fentanyl được phát hiện dán bên trong mặt sau bao bì của các con búp bê”, thông báo cho biết.

Theo thông tin được công bố, những con Barbie này được bán trong ngày 19 - 20/3.