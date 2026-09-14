Camera giám sát ghi được cảnh tượng đáng sợ trong đêm

Sau vụ việc, các chủ trang trại chăn nuôi đã kêu gọi Cục Lâm nghiệp thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và tăng cường an ninh trong khu vực để ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo.

Theo Free press journal, sự hoảng loạn đã bao trùm ở huyện Bhavnagar, bang Gujarat, Ấn Độ, sau khi con sư tử tấn công và giết chết một con bò ở làng Methala thuộc huyện Talaja vào ban đêm. Vụ việc xảy ra ở khu vực Zapa và đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip cho thấy con bò đang nằm trên mặt đất thì con sư tử tiến đến và tấn công nó. Một con sư tử khác cũng được nhìn thấy di chuyển xung quanh sân trong lúc đồng loại tấn công con mồi.

Con sư tử tấn công bò trong đêm. Ảnh: Free press journal

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại khi có nhiều báo cáo về việc sư tử liên tục di chuyển gần làng. Sự xuất hiện thường xuyên của những con mèo lớn này đã tạo ra nỗi sợ hãi cho những người chăn nuôi gia súc địa phương, những người lo lắng về sự an toàn của vật nuôi của họ.

Sau vụ việc, các chủ trang trại chăn nuôi đã kêu gọi Cục Lâm nghiệp thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và tăng cường an ninh trong khu vực để ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo.

Vụ việc cũng làm nổi bật những thách thức mà người dân sống ở những khu vực có sư tử thường xuyên lui tới phải đối mặt, đặc biệt là vào ban đêm, khi gia súc dễ bị tấn công.