Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 130kg trên biển

Các ngư dân đã bắt được một con cá mú có kích thước đặc biệt lớn, gần tương đương một người trưởng thành.

Một con cá mú khổng lồ, được người dân địa phương gọi là "pugaro", vừa được các ngư dân bắt tại Caluya, tỉnh Antique, Philippines vào hôm thứ Ba (ngày 8/9) vừa qua..

Theo bản tin của GMA Regional TV Ratsada Balita, con cá có kích thước đặc biệt lớn, gần tương đương một người trưởng thành, ước tính nặng khoảng 130kg.

Ảnh cắt từ video. Nguồn: GMA Regional TV

Con cá được cho là bắt tại vùng biển thuộc Banwa Tambak, Semirara, Caluya.

Theo Gozar Donna, người quay lại và đăng tải đoạn video về con cá, cho biết đây không phải lần đầu tiên những con "pugaro" có kích thước lớn như vậy được bắt tại vùng biển địa phương.

Người này kể rằng cô đang ngồi gần bờ kè chắn sóng thì nghe tin có người bắt được một con cá mú rất lớn nên đã quay video lại.

Cá mú khổng lồ là một trong những loài cá sống ở rạn san hô lớn nhất thế giới. Chúng nổi tiếng với kích thước khổng lồ và thân hình vạm vỡ. Cá mú có thể nặng hàng trăm kg, được đánh giá cao cả về nguồn thức ăn lẫn hoạt động câu cá thể thao. Chúng được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường được phát hiện xung quanh các rạn san hô và cửa sông.