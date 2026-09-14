Trung Quốc mở siêu nhà máy 10.000 robot/năm: Dùng robot sản xuất robot, nhưng khó nhất là tìm được việc cho chúng làm

Con số 10.000 robot mỗi năm chỉ cho thấy năng lực sản xuất đáng nể của Ubtech, trong khi đó một bài toán khó nhằn hơn là làm thế nào tìm đủ việc cho các robot này.

Cứ 10 phút, một robot hình người có thể hoàn thành trên dây chuyền của UBTECH. Nhưng điều khó hơn có thể không phải là sản xuất ra 10.000 robot mỗi năm, mà là tìm đủ công việc để những cỗ máy này thực sự có ích.

Ngày 12/9, UBTECH chính thức đưa vào vận hành Nhà máy Siêu thông minh Robot hình người công nghiệp tại Liễu Châu, Quảng Tây. Nhà máy rộng 14.000 m², được thiết kế với công suất trên 10.000 robot mỗi năm và nhịp sản xuất một robot sau mỗi 10 phút theo kế hoạch.

UBTECH cho biết đây là nhà máy thông minh đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt cho công suất 10.000 robot hình người hai chân và robot hiện thân dạng bánh xe mỗi năm. Đáng chú ý, nơi đây không chỉ sản xuất robot mà còn sử dụng chính robot để vận chuyển linh kiện và hỗ trợ dây chuyền lắp ráp.

Robot sản xuất robot

Bên trong nhà máy, các robot Cruzr Y1 và Cruzr S2 được trang bị thị giác 3D đảm nhiệm nhiều công việc hậu cần như lấy hàng khỏi pallet, gắp linh kiện, bổ sung vật tư và vận chuyển giữa các trạm.

Chúng phối hợp với xe tự hành AGV, xe nâng tự động Wali và xe vận chuyển không người lái Chitu. Toàn bộ đội robot được điều phối thông qua nền tảng Yanshee MOM của UBTECH, tích hợp với hệ thống Intelligence Center X của Siemens.

Trước khi xây dựng nhà máy, UBTECH và Siemens còn tạo một bản sao số 1:1 bằng phần mềm Plant Simulation để mô phỏng tình trạng ùn tắc, luồng vận chuyển và khả năng đáp ứng nhịp sản xuất 10 phút.

Ở khâu lắp ráp, một robot hình người cần hơn 2.000 con ốc thuộc 50 quy cách. Các trạm tự động kiểm soát độ sâu và mô-men xoắn khi siết vít. Robot hoàn thiện sau đó phải trải qua hơn 4 giờ kiểm tra tải động liên tục trước khi được kiểm tra ngoại quan.

Những chi tiết này cho thấy tham vọng của UBTECH không còn dừng ở việc chế tạo một mẫu robot có thể đi lại, cầm nắm hay thực hiện một màn trình diễn. Công ty đang cố biến robot hình người thành một sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt.

Trung Quốc muốn biến humanoid thành hàng hóa công nghiệp

Động lực phía sau quy mô này nằm ở bài toán giá thành. UBTECH đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất robot hình người 20-30% mỗi năm và đưa chi phí sản xuất xuống dưới 20.000 USD/robot vào năm 2030.

Hình ảnh trong nhà máy sản xuất robot của UBTECH

Nhà máy Liễu Châu cũng xuất hiện giữa lúc các doanh nghiệp Trung Quốc tăng tốc mở rộng năng lực sản xuất robot. Chỉ vài ngày trước đó, XPENG đã đưa vào vận hành dây chuyền tự động dành cho robot hình người IRON tại Quảng Châu, với hơn 80% quy trình được tự động hóa dựa trên nền tảng sản xuất ô tô.

Theo Counterpoint Research, trong nửa đầu năm 2026, AGIBOT và Unitree chiếm phần lớn lượng robot hình người được vận chuyển trên toàn cầu. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cũng dự báo sản lượng tích lũy của các nhà sản xuất hàng đầu nước này có thể vượt 100.000 robot trong năm 2026.

Vấn đề là năng lực sản xuất càng được đẩy lên nhanh, áp lực tìm đầu ra cho số robot đó càng lớn.

Có thể sản xuất 10.000 robot, nhưng ai sẽ dùng chúng?

Con số “10 phút một robot” rất ấn tượng, nhưng không có nghĩa nhà máy sẽ thực tế xuất xưởng một robot sau mỗi 10 phút trong cả năm.

Nếu duy trì liên tục, một dây chuyền với nhịp này về lý thuyết có thể tạo ra hơn 52.000 robot mỗi năm. Trong khi đó, công suất được UBTECH công bố là trên 10.000 chiếc. Khoảng cách này dành cho thay đổi mẫu, bảo trì, thiếu linh kiện, kiểm thử, sửa lỗi và quá trình nâng dần công suất.

Quan trọng hơn, 10.000 robot/năm là năng lực nhà máy, không phải 10.000 đơn hàng.

UBTECH đã có doanh thu thực tế từ robot hình người. Trong nửa đầu năm 2026, công ty bán 921 robot hình người kích thước đầy đủ, tăng từ 45 chiếc cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ nhóm sản phẩm và dịch vụ này đạt 590,3 triệu NDT, so với 38,2 triệu NDT một năm trước.

Hình ảnh trong nhà máy sản xuất robot của UBTECH

Tuy nhiên, những con số này không đồng nghĩa nhà máy Liễu Châu đã chạy ở công suất 10.000 robot/năm. Đây là số robot hình người kích thước đầy đủ trên toàn bộ danh mục của UBTECH, không phải số robot Walker được sản xuất tại nhà máy mới.

Hơn 96% doanh thu robot hình người của UBTECH trong nửa đầu năm đến từ khách hàng công nghiệp. Đây lại là nhóm khách hàng không dễ dàng đưa một công nghệ mới vào dây chuyền. Robot phải trải qua quá trình kiểm chứng, tích hợp với hệ thống hiện có và đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng nhà máy.

UBTECH cho biết đang phát triển robot cho các công việc như bốc dỡ hàng, phân loại, xếp pallet, lắp ráp và kiểm tra chất lượng. Công ty cũng nêu tên nhiều doanh nghiệp lớn trong các hoạt động ứng dụng, nhưng những mối quan hệ này không đồng nghĩa với các đơn hàng lớn hoặc việc triển khai hàng loạt.

Ngay cả về năng lực AI, khoảng cách vẫn còn. UBTECH báo cáo một hệ thống vision-language-action dùng trong nghiên cứu bốc dỡ hàng đạt tỷ lệ thành công 75% trong phòng thí nghiệm. Công ty cũng chưa công bố một bộ chỉ số được khách hàng xác nhận về thời gian hoạt động, tần suất con người phải can thiệp, sản lượng công việc, chi phí bảo trì hay thời gian hoàn vốn.

UBTECH hiện vẫn chưa có lợi nhuận. Trong nửa đầu năm 2026, công ty đạt doanh thu 1,269 tỷ NDT nhưng lỗ 338,8 triệu NDT. Khoản phải thu trước dự phòng cũng tăng lên 2,225 tỷ NDT vào cuối tháng 6, từ 1,842 tỷ NDT cuối năm 2025.

Trung Quốc đang nhanh chóng giải bài toán “làm ra robot”. Nhưng để biến humanoid thành một ngành công nghiệp thực sự, họ còn phải giải bài toán khó hơn nhiều: “tìm được việc cho robot làm”.