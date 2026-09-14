L’Oréal bị kiện với cáo buộc che giấu nguy cơ ung thư từ sản phẩm duỗi tóc

Bang Arizona (Mỹ) khởi kiện L’Oréal, cáo buộc tập đoàn mỹ phẩm Pháp che giấu những thông tin về nguy cơ ung thư liên quan đến các sản phẩm duỗi tóc. Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh L’Oréal đang phải đối mặt với hơn 12.000 vụ kiện tương tự.

Tổng chưởng lý Arizona Kristin Mayes, thành viên đảng Dân chủ, đã nộp đơn kiện lên tòa án bang vào cuối ngày 10/9. Đây là bang đầu tiên tại Mỹ khởi kiện liên quan đến những cáo buộc về nguy cơ ung thư từ các sản phẩm duỗi tóc.

Theo đơn kiện, L’Oréal vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của Arizona khi tiếp thị các sản phẩm duỗi tóc, vốn chủ yếu được phụ nữ Mỹ gốc Phi sử dụng, nhưng không cảnh báo về những nguy cơ được cho là liên quan đến ung thư buồng trứng và ung thư tử cung.

Arizona yêu cầu L’Oréal chịu các khoản phạt và bồi thường thiệt hại. Bang này cũng đề nghị tòa án buộc công ty ngừng bán sản phẩm nếu không đưa ra cảnh báo về nguy cơ ung thư.

L’Oréal đang đối mặt với hơn 12.000 vụ kiện - Ảnh: Reuters

Đơn kiện cáo buộc L’Oréal và các công ty liên quan đã tiếp thị sản phẩm tới phụ nữ và trẻ em trong nhiều thập kỷ, đồng thời “khai thác những áp lực xã hội tồn tại qua nhiều thế kỷ và các tiêu chuẩn sắc đẹp mang tính phân biệt đối xử, trong khi đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của người tiêu dùng”.

Vụ kiện của Arizona được đưa ra trong lúc L’Oréal phải đối mặt với hơn 12.000 vụ kiện tương tự do phụ nữ hoặc gia đình họ khởi xướng. Các vụ kiện này đã được tập hợp tại một tòa án liên bang ở Chicago trong khuôn khổ thủ tục tố tụng đa khu vực, nhằm giúp xử lý hiệu quả những vụ kiện có nội dung tương tự được nộp tại nhiều địa phương.

L’Oréal khẳng định các sản phẩm của hãng đều trải qua quy trình đánh giá an toàn nghiêm ngặt và cho rằng những cáo buộc trong vụ kiện không có cơ sở về mặt pháp lý cũng như khoa học. Công ty cũng bác bỏ việc nghiên cứu được viện dẫn trong vụ kiện chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng sản phẩm và các bệnh mà nguyên đơn cáo buộc.

Các sản phẩm nằm trong vụ kiện được bán dưới những thương hiệu như Dark and Lovely, Optimum và một số nhãn hiệu khác. Đây là các sản phẩm được quảng bá với công dụng duỗi thẳng vĩnh viễn tóc có cấu trúc xoăn hoặc gợn.

Hàng nghìn vụ kiện sau nghiên cứu năm 2022

Những vụ kiện đầu tiên liên quan đến các sản phẩm này xuất hiện sau khi Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) công bố một nghiên cứu vào năm 2022. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ sử dụng sản phẩm duỗi tóc vài lần mỗi năm có nguy cơ mắc ung thư tử cung cao hơn gấp đôi so với những người không sử dụng.

NIH cảnh báo phụ nữ sử dụng sản phẩm duỗi tóc vài lần mỗi năm có nguy cơ ung thư tử cung cao gấp đôi so với người không sử dụng - Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, nghiên cứu không kết luận rằng việc sử dụng sản phẩm duỗi tóc trực tiếp gây ra ung thư. L’Oréal cũng nhấn mạnh điểm này khi phản hồi vụ kiện, cho rằng nghiên cứu cần được tiếp tục và không xác lập mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng sản phẩm với các bệnh mà nguyên đơn đề cập.

Các nguyên đơn trong những vụ kiện nói trên yêu cầu bồi thường cho những tổn thất về thể chất và tinh thần, đồng thời yêu cầu thanh toán các thiệt hại kinh tế như chi phí điều trị y tế và tiền mua sản phẩm.

Ngoài L’Oréal, các vụ kiện còn nhắm tới Revlon và một số nhà sản xuất sản phẩm duỗi tóc khác. Revlon cũng phủ nhận mối liên hệ giữa các sản phẩm của hãng và bệnh ung thư.

Theo hồ sơ tòa án, quá trình tố tụng đa khu vực vẫn đang được tiến hành. Các phiên xét xử đầu tiên có thể bắt đầu vào năm 2027.

L’Oréal là tập đoàn mỹ phẩm lớn của Pháp và hiện được xem là doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong ngành làm đẹp. Tập đoàn được nhà hóa học Eugène Schueller thành lập tại Pháp vào năm 1909, khởi đầu với các sản phẩm thuốc nhuộm tóc. Hơn một thế kỷ sau, L’Oréal đã mở rộng hoạt động tới hơn 150 quốc gia, sở hữu 40 thương hiệu quốc tế và hơn 95.000 nhân viên trên toàn cầu.

Năm 2025, L’Oréal đạt doanh thu 44,05 tỷ euro. Tập đoàn hiện vận hành 22 trung tâm nghiên cứu trên toàn cầu, với hơn 4.000 nhà nghiên cứu cùng hơn 8.000 nhân sự trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ và dữ liệu. Hoạt động kinh doanh của L’Oréal trải rộng từ mỹ phẩm đại chúng, sản phẩm chuyên nghiệp dành cho salon, mỹ phẩm cao cấp đến các sản phẩm chăm sóc da liễu.

Tại Việt Nam, L’Oréal bắt đầu hoạt động từ năm 2007 và hiện phân phối 13 thương hiệu quốc tế, với hơn 900 nhân viên trên cả nước.