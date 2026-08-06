Vụ cơ trưởng Malaysia Airlines bị cáo buộc buôn lậu 70.114 viên thuốc lắc: Công bố video từ camera an ninh

Nếu bị kết án ở khung hình phạt nặng nhất, phi công này có thể phải đối mặt với mức án chung thân hoặc thậm chí là tử hình.

Video giám sát vừa được công bố cho thấy khoảnh khắc bắt giữ một phi công thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines, người bị cáo buộc buôn lậu 14 gói chứa khoảng 26 kg MDMA vào Indonesia.

Các điều tra viên cho biết họ đã phát hiện hơn 70.000 viên thuốc lắc cùng một lượng nhỏ ma túy đá và một chai nước tiểu nhỏ, mà họ cho rằng được chuẩn bị để làm giả kết quả kiểm tra ma túy.

Phi công này làm việc cho hãng Malaysia Airlines. Trong một bài đăng trên X, hãng cho biết họ xử lý các cáo buộc nghiêm trọng kiểu này rất cứng rắn và vụ việc hiện đang được tiến hành điều tra.

Video được công bố

Hãng hàng không không đưa ra bình luận gì thêm.

Cảnh sát cho biết phi công này khai với các điều tra viên rằng ông được hứa trả khoảng 13.000 USD (341 triệu đồng) để vận chuyển số ma túy trên vào Indonesia. Họ cũng cho biết ông đã thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên thực hiện hành vi này.

Các công tố viên đã truy tố vị phi công theo Luật Ma túy của Indonesia. Nếu bị kết án ở khung hình phạt nặng nhất, ông có thể phải đối mặt với mức án chung thân hoặc thậm chí là tử hình.

Phi công 39 tuổi này đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 7 tại Nhà ga số 3 của Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta sau khi nhà chức trách Indonesia phát hiện 15 gói chứa 70.114 viên thuốc lắc và methamphetamine trong hành lý của.

Giải thích về quy trình an ninh tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Ma túy Bukit Aman, Hussein Omar Khan cho biết tất cả phi hành đoàn và phi công đều phải trải qua các bước kiểm tra an ninh giống như hành khách thông thường.

“Quy trình tại KLIA bao gồm nhiều cấp độ kiểm tra. Nếu một vật phẩm vượt qua hệ thống quét tự động cấp độ một, nó sẽ không được chuyển sang cấp độ hai. Tuy nhiên, nếu quá trình quét ban đầu phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ, nó sẽ được chuyển đến cấp độ kiểm tra thứ hai và, nếu cần, cấp độ ba.”

“Như đã giải thích trong cuộc họp báo tại sân bay KLIA, nghi phạm đã trải qua tất cả các thủ tục kiểm tra an ninh bắt buộc, bao gồm cả cấp độ một. Vì quá trình quét ban đầu không phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ, hành lý của người này đã được phép tiếp tục. Đó là quy trình tiêu chuẩn tại KLIA”, ông nói.

Nguồn: CNN