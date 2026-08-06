Fangirl nổi tiếng của nhóm nhạc nam K-Pop nghi tự tử ngay trên sóng livestream vì bị fandom bạo lực mạng thời gian dài

Cô là một influencer trên TikTok và là fangirl của một nhóm nhạc K-Pop từng gây tranh cãi vì tương tác với thần tượng.

Một nữ influencer người Nhật Bản trong độ tuổi 20 với hơn 80.000 người theo dõi trên TikTok, được biết đến qua tên gọi A, mới đây đã được phát hiện qua đời tại một officetel ở quận Yongsan, trung tâm Seoul, Hàn Quốc, trong một vụ việc được cho là tự tử khi đang phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Cảnh sát quận Yongsan cho biết họ đã nhận được thông tin từ một người quen của A với nội dung cho rằng bạn của họ đã cố gắng tự tử trong lúc livestream vào khoảng 5 giờ 33 phút sáng thứ Tư (5/8).

Sự việc đau lòng này đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận căng thẳng trên mạng xã hội về vấn nạn bạo lực mạng và văn hóa thần tượng độc hại. Nạn nhân A là một người hâm mộ nổi bật của một thành viên thuộc nhóm nhạc nam B và thường xuyên tham gia các sự kiện ký tặng, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Instagram.

A là người Nhật Bản, ở độ tuổi 20 và nổi tiếng trên Internet

A trước đó đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề trên mạng sau một tranh cãi liên quan đến buổi hòa nhạc vào cuối tháng 7. Theo các báo cáo, mâu thuẫn bắt đầu khi A hy vọng một thành viên trong nhóm B sẽ trao đạo cụ hoa hướng dương cho thành viên mà cô ủng hộ, nhưng sự trao đổi đã không diễn ra.

Thành viên này sau đó đã bàn về các tương tác tại buổi hòa nhạc trong một buổi livestream, bày tỏ mong muốn người hâm mộ tập trung vào màn trình diễn hơn là các tương tác cá nhân. Dù không nêu tên ai, nhiều người hâm mộ đã suy đoán phát ngôn đó ám chỉ A.

Dù A đã đưa ra lời xin lỗi công khai, sự chỉ trích vẫn tiếp diễn và cô đã vướng vào một vụ việc tự làm tổn thương bản thân khi đang livestream, dẫn đến việc bạn bè xác nhận cô đã qua đời. Vụ việc đã chia rẽ cộng đồng người hâm mộ, một số lên tiếng kêu gọi sự đồng cảm và phản đối việc biến cái chết thành chủ đề tranh cãi, trong khi số khác bảo vệ nghệ sĩ khỏi trách nhiệm.

Cyrus Ng, một nhà nghiên cứu chuyên về K-pop và văn hóa Hàn Quốc, cho biết sự cạnh tranh gay gắt để thu hút sự chú ý của thần tượng có thể thổi bùng xung đột nội bộ. Ông chỉ ra rằng những bình luận từ thần tượng đôi khi bị khuếch đại để biến thành công cụ bêu riếu trực tuyến.

Ng cho rằng các nền tảng mạng xã hội nên tăng cường kiểm duyệt để chống lại hành vi quấy rối và các cuộc tấn công có tổ chức, trong khi các công ty giải trí nên thúc đẩy văn hóa hâm mộ lành mạnh hơn và thiết lập ranh giới rõ ràng hơn giữa thần tượng và người hâm mộ.

“Nếu không có sự hướng dẫn đúng đắn, cộng đồng người hâm mộ có thể trở nên ngày càng độc hại,” ông nói.

Nguồn: Thestandard HK, Yonhap