Thông tin mới nhất về Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet

Sau khi trở lại Anh cùng Vương tử Harry và hai con, Meghan Markle lần đầu chia sẻ một đoạn video khá riêng tư về những ngày đầu của gia đình.

Meghan Markle vừa đăng một đoạn video ngắn ghi lại những khoảnh khắc của gia đình trong những tuần đầu trở lại Anh. Đoạn clip dài khoảng 35 giây, được ghép từ nhiều hình ảnh và video đời thường của Meghan, Vương tử Harry cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Nhạc nền là ca khúc Wake Me Up Before You Go-Go của Wham!, đi kèm biểu tượng lá cờ Anh và trái tim màu đỏ. Không có lời chú thích dài, Meghan để chính những hình ảnh trong đoạn video kể về cuộc sống mới của gia đình.

Mở đầu là khoảnh khắc Meghan và Harry cùng đi bộ giữa khung cảnh đồng quê nước Anh. Sau đó, video chuyển sang những hoạt động rất bình thường: Hai anh em Archie và Lilibet chơi đùa ngoài trời, Lilibet đạp xe trong khi Archie đứng phía sau cổ vũ em, Harry đưa các con đi câu cá trên một chiếc thuyền nhỏ và một khoảnh khắc khác cho thấy các con quây quần bên ánh lửa.

Đây có lẽ là điều khiến đoạn video nhận được nhiều sự chú ý. Sau nhiều năm sống tại California, hình ảnh Harry cùng các con tận hưởng một ngày ở vùng quê nước Anh tạo cảm giác khá khác với những gì công chúng thường thấy về gia đình Sussex.

Đặc biệt, giọng nói của Archie trong video cũng khiến nhiều người chú ý. Cậu bé được nhìn thấy cổ vũ em gái khi Lilibet đạp xe, và giọng nói mang âm hưởng Anh của Archie nhanh chóng trở thành một chi tiết được người xem nhắc đến.

Những hình ảnh này cũng phần nào cho thấy cách Harry và Meghan đang giúp hai con làm quen với cuộc sống ở Anh. Hai đứa trẻ trước đây chủ yếu lớn lên tại California, và đây là lần đầu tiên cả Archie lẫn Lilibet bắt đầu năm học tại Anh. Một nguồn tin thân cận với gia đình cho biết việc giúp các con thích nghi với môi trường mới là ưu tiên của Harry và Meghan trong giai đoạn này.

Harry, Meghan và hai con đến Anh vào ngày 26/8 trong kế hoạch ở lại dài hơn thay vì chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn. Gia đình đang thiết lập một nơi ở riêng tại Anh, đồng thời vẫn duy trì nhà ở California và bất động sản tại Bồ Đào Nha.

Sự trở lại này diễn ra sau một loạt thay đổi đáng chú ý trong cuộc sống của gia đình Sussex. Hai con của Harry và Meghan đã bắt đầu năm học mới tại Anh, đánh dấu lần đầu tiên các em đi học ở quốc gia này. Với Meghan, việc các con có cơ hội lớn lên và tiếp xúc với cả văn hóa Mỹ lẫn Anh được cho là một trong những lý do khiến cô vui khi gia đình trở lại Anh. Trong khi đó, Harry cũng coi đây là cơ hội để các con gần gũi hơn với nguồn gốc và di sản của mình.

Điều đáng nói là việc trở về Anh lần này không đồng nghĩa Harry và Meghan quay lại thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia. Cả hai vẫn là thành viên không làm việc cho Hoàng gia, và các hoạt động từ thiện của họ được thực hiện với tư cách cá nhân. Điều này cũng được Vua Charles nhắc lại trong thông báo được đưa ra ngày 7/9.

Vì vậy, đoạn video Meghan vừa chia sẻ thực chất không phải hình ảnh về một gia đình Hoàng gia đang trở lại với những nghi lễ chính thức. Nó giống một lát cắt đời sống riêng tư hơn: hai đứa trẻ làm quen với môi trường mới, người bố dành thời gian đưa con đi câu cá, anh trai cổ vũ em gái tập xe và cả gia đình tận hưởng những ngày bình thường ở vùng quê.