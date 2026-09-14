Xôn xao hình ảnh chuột vô tư thưởng thức đồ ăn trong quầy buffet, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc

Một con chuột bất ngờ xuất hiện trong quầy thức ăn của một nhà hàng buffet ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), vô tư “thử món” khiến thực khách bức xúc, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc kiểm tra.

Một con chuột bất ngờ xuất hiện bên trong quầy thức ăn của một nhà hàng buffet tại quận Trung Sơn, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), thậm chí vô tư ăn đồ ăn khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Cơ quan y tế địa phương cho biết sẽ lập tức cử người đến kiểm tra cơ sở này.

Theo đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, nhà hàng mang tên “Buffet dưỡng sinh” gần Bệnh viện Mackay Memorial đang trong thời gian đóng cửa nghỉ buổi chiều. Tuy nhiên, các món ăn tại quầy vẫn được để nguyên, không được cất đi hoặc che đậy cẩn thận. Một con chuột sau đó xuất hiện bên trong khu vực quầy thức ăn và vô tư “thưởng thức” các món ăn.

Ảnh: TVBS

Người chứng kiến không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng này. Người này cho biết bản thân cũng làm trong ngành dịch vụ ăn uống và cho rằng tình trạng vệ sinh như vậy là không thể chấp nhận. Vì lo ngại ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, người này đã nhanh chóng báo cáo sự việc với cơ quan y tế.

Trước sự việc, bà Lâm Quán Trăn, Trưởng khoa Dược phẩm và Thực phẩm thuộc Sở Y tế thành phố Đài Bắc, cho biết cơ quan này sẽ lập tức cử nhân viên đến kiểm tra nhà hàng.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào nhiều nội dung theo quy định về thực hành vệ sinh tốt trong lĩnh vực thực phẩm, gồm vệ sinh của nhân viên, quy trình xử lý nguyên liệu, công tác phòng chống sinh vật gây hại, cơ sở vật chất, thiết bị cũng như điều kiện vệ sinh tại khu vực chế biến và kinh doanh.

Nếu phát hiện cơ sở có các vi phạm về vệ sinh, nhà chức trách sẽ yêu cầu nhà hàng khắc phục trong thời hạn quy định. Trường hợp cơ sở không đáp ứng yêu cầu khi được kiểm tra lại, nhà hàng có thể bị xử phạt theo Điều 8 và Điều 44 của Luật An toàn thực phẩm.

Mức phạt được nêu có thể dao động từ 60.000 đến tối đa 200 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 49 triệu - 163 tỷ đồng) , tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Nguồn: TBVS