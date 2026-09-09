Mở hộp mì bò, nữ thực khách tá hỏa khi thấy chuột con còn sống bên trong, nhà hàng Hong Kong bị điều tra

Một nữ thực khách ở Hong Kong (Trung Quốc) hoảng hốt khi phát hiện một con chuột con còn sống trong hộp mì bò sa tế mua mang về. Cơ quan chức năng sau đó kiểm tra nhà hàng và phát hiện một số khu vực có vấn đề vệ sinh.

Vụ việc xảy ra tại một nhà hàng ở khu vực Kwai Chung, Hong Kong. Nữ thực khách họ Shen cho biết cô thường tự mang cơm đi làm, nhưng hôm đó có công việc bên ngoài nên mua một suất mì bò sa tế mang về công ty dùng bữa trưa với giá 44 HKD (khoảng 146.000 đồng).

Khi mở hộp đồ ăn, cô bất ngờ nhìn thấy một vật đang cử động bên trong. “Tôi thực sự rất sợ. Vừa mở nắp ra đã thấy có thứ gì đó đang động đậy nên lập tức đậy lại”, cô kể. Sau đó, các đồng nghiệp đã hỗ trợ xử lý sự việc và báo cho Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hong Kong (FEHD). Nhân viên chức năng nhanh chóng đến văn phòng của cô để thu giữ phần đồ ăn liên quan.

Hình ảnh được đăng tải (Ảnh: HK01)

Theo hình ảnh được thực khách đăng tải, bên trong hộp đồ ăn có một con chuột con còn sống. Do phần đồ ăn và nước dùng được đựng riêng ở hai tầng, cô Shen cho rằng rất khó hiểu khi nhà bếp không phát hiện bất thường trong quá trình chế biến và đóng gói.

“Tôi thấy nhà bếp của họ đúng là quá khó hiểu. Không có lý do gì khi gắp phần đồ ăn vào hộp mà lại không nhìn thấy nó”, cô nói. Sau sự việc, nữ thực khách cho biết cô phải ăn tạm mì ly để chống đói và khẳng định sẽ không quay lại nhà hàng này.

Nhà hàng nói chưa từng xảy ra sự việc tương tự

Chủ nhà hàng, Mike, cho biết ông cũng cảm thấy sự việc “rất đáng sợ”. Đề cập đến việc khách hàng phát hiện một con chuột còn sống trong đồ ăn, Mike cho rằng khả năng này không cao. Ông nói nhà hàng đã hoạt động hơn một năm và chưa từng xảy ra sự việc tương tự.

Theo Mike, phần thịt bò trong món ăn phải được nấu nóng, nên nếu chuột thực sự ở trong món ăn từ quá trình chế biến thì đáng lẽ nó đã chết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa muốn suy đoán liệu có phải nhà hàng bị ai đó cố tình chơi xấu hay không và muốn liên hệ với khách hàng để tìm hiểu thêm.

Ảnh: HK01

Một nhân viên nhà hàng tên Wu cho biết sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên FEHD đã đến kiểm tra và ở lại khoảng một giờ. Họ lần lượt kiểm tra khu vực quầy nước, tủ lạnh và khu vực đóng gói đồ ăn mang đi. Nhân viên này cũng xuất trình hóa đơn của đơn vị kiểm soát côn trùng, cho thấy nhà hàng được xử lý chuyên nghiệp 2 lần mỗi tháng, đồng thời thực hiện vệ sinh định kỳ hàng ngày.

Do có nhiều nhân viên cùng phụ trách đóng gói, nhà hàng hiện chưa xác định được ai là người trực tiếp xử lý suất ăn nói trên. Khi được hỏi liệu đây có thể là trò đùa hoặc hành vi cố ý hay không, Wu cho biết cô không thể khẳng định.

Phía nhà hàng cho biết sẽ tạm nghỉ một ngày để tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ cơ sở.

Cơ quan chức năng đã truy tố chủ nhà hàng

FEHD cho biết sau khi nhận được khiếu nại, cơ quan này lập tức cử nhân viên đến cơ sở liên quan để kiểm tra, đồng thời thu giữ phần thức ăn được cho là có chứa chuột con để phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra, nhân viên chức năng phát hiện một số khu vực của nhà hàng có tình trạng vệ sinh không đạt yêu cầu. Do đó, FEHD đã tiến hành truy tố chủ cơ sở theo Quy định về Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm (Food Business Regulation), Chương 132X, đồng thời yêu cầu người phụ trách lập tức khắc phục vấn đề.

Đối với việc phát hiện chuột con trong đồ ăn mang về, FEHD cho biết đang điều tra toàn bộ các khâu gồm chế biến, đóng gói, bảo quản và giao đồ ăn.

Cơ quan này nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại, không thể chỉ dựa vào đoạn video trên mạng hoặc việc phát hiện một con vật nghi là chuột con trong thức ăn để kết luận nó đã lọt vào thực phẩm vào thời điểm nào và bằng cách nào.

FEHD cho biết từng đề nghị người khiếu nại cung cấp thêm thông tin và lấy lời khai, nhưng người này hiện chưa đồng ý. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý vụ việc dựa trên những bằng chứng khách quan đang có.

Theo hồ sơ của FEHD, cơ sở này hiện có giấy phép nhà ăn công nghiệp hợp lệ và trong 12 tháng qua chưa nhận được khiếu nại tương tự liên quan đến nhà hàng.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng vệ sinh cũng như các biện pháp phòng chống côn trùng, chuột tại cơ sở và giám sát việc khắc phục.