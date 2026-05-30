Úc trải qua nạn dịch chuột tồi tệ nhất từ trước đến nay, đường phố tràn ngập chuột sống lẫn chuột chết

Một đợt dịch chuột nghiêm trọng đã bao trùm Morawa, Úc, với loài gặm nhấm xâm nhập vào nhà cửa, doanh nghiệp và các cánh đồng. Các nhà lãnh đạo cộng đồng cảnh báo về những rủi ro sức khỏe ngày càng tăng và đang kêu gọi chính phủ hỗ trợ khẩn cấp.

Hội đồng hạt Morawa đã ủng hộ lời kêu gọi từ ngành ngũ cốc về việc cấp cho nông dân quyền tiếp cận các loại bả diệt chuột mạnh hơn và khẩn cấp hơn.

Nạn chuột ở Tây Úc

Một chủ tịch hạt ở vùng nông thôn Tây Úc đang kêu gọi can thiệp khẩn cấp để đối phó với đợt dịch chuột tồi tệ nhất trong lịch sử khu vực. Tại Morawa, cách Perth 370 km về phía bắc, đường phố chính tràn ngập chuột chết và đang thoi thóp. Nhà cửa và cơ sở kinh doanh bốc mùi hỗn hợp từ chuột phân hủy và làm tổ, hòa lẫn với mùi xịt phòng và nến thơm.

Chuột chết có thể được tìm thấy trên khắp thị trấn Morawa. (Ảnh: ABC Midwest and Wheatbelt: Chris Lewis)

Người dân địa phương đã phải chịu đựng hàng tháng trời với dòng chuột không ngừng tràn vào thị trấn, một tình trạng mà chủ tịch Karen Chappel mô tả là "vô cùng đáng lo ngại".

"Chúng tôi có chuột trong nhà, chuột trong xe hơi; chúng ở trong nhà kho, trong các cánh đồng, ở trường học, chúng ở khắp mọi nơi," bà nói.

"Tôi tin rằng sẽ có các loại virus lây lan qua hàng trăm xác chuột thối rữa đang nằm khắp nơi."

Bà Chappel cho biết cư dân đang thực hành vệ sinh tốt và cố gắng hết sức để loại bỏ chuột thông qua việc đặt bả, đặt bẫy và dọn dẹp xác chuột, nhưng điều đó dường như là bất khả thi.

"Mọi người bị chuột cắn vào ngón chân, những người đi nghỉ mát trở về nhà và thấy chuột làm tổ ngay trong giường của họ," bà nói.

Trường học và bệnh viện bị ảnh hưởng

Bà Chappel cho biết chuột xuất hiện ở khắp mọi nơi tại các trường học. "Chúng tôi có những đứa trẻ đang chơi đùa trong sự bẩn thỉu này."

Bà cho biết đã báo cáo tình trạng dịch bệnh lên một số bộ trưởng chính phủ và giám đốc y tế. "Tôi nghĩ trong tuần qua [chính phủ] đã nhận ra rằng điều này thực sự đang xảy ra, và tôi không chỉ than vãn, đây là sự thật."

Người dân địa phương nói với ABC rằng chuột đã xâm nhập vào trường học và dịch vụ y tế trong thị trấn.

Trong một tuyên bố, chính quyền bang cho biết: "Bộ Giáo dục đang hỗ trợ Trường Trung học Morawa và Trường Nông nghiệp Morawa để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh được ưu tiên trong khi các trường vẫn tiếp tục hoạt động.

"Các trường học đã tăng tần suất vệ sinh theo tiêu chuẩn công nghiệp, và được khuyến khích loại bỏ rác thải, giữ cho sân vườn gọn gàng. Dịch vụ Y tế Morawa vẫn hoạt động và cũng đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu, bao gồm đặt bả an toàn và tăng cường vệ sinh."

Nguồn: ABC