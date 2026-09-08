Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 năm thành lập nước

Theo VTC News
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Những hình ảnh cho thấy sự thay đổi của đất nước Triều Tiên sau 78 năm thành lập (9/9/1948 - 9/9/2026).

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 1.

Những toà chung cư thiết kế hiện đại, khu nghĩ dưỡng trên núi, trang trại nhà kính cho đến những con phố sầm uất đang tạo nên diện mạo mới cho đất nước Triều Tiên.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 2.

Những dự án này nằm trong số 10.000 căn hộ mới xây thuộc giai đoạn 3. Các tòa chung cư có thiết kế hiện đại, được xây dựng tại quận Hwasong.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 3.

Chủ nhân của những căn nhà mới tại quận Hwasong.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 4.

Các tòa chung cư ở quận Hwasong bắt đầu lên đèn.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 5.

Phố Rimhung ngày càng phát triển với những toà nhà cao tầng “chọc trời”.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 6.

Khu phố Saeppyol ở Bình Nhưỡng khánh thành vào ngày 15/2, mang ý nghĩa đặc biệt.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 7.

Samjiyon - thành phố có ngọn núi thiêng Paektu được Triều Tiên xem là “hình mẫu của nền văn minh hiện đại” với những khu nghỉ dưỡng và khách sạn hoạt động quanh năm.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 8.

Khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma nằm ở bờ biển phía đông Triều Tiên có thể phục vụ hơn 20.000 khách, được truyền thông nhà nước mô tả là mang “đẳng cấp thế giới”.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 9.

Du khách tắm biển tại khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 10.

Bể tắm ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng Yangdok ở phía bắc tỉnh Nam Pyongan. Khu nghỉ dưỡng này có nhiều hoạt động như trượt tuyết, cưỡi ngựa, tắm suối nước nóng.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 11.

Trang trại nhà kính Jungphyong và vườn ươm cây giống ở tỉnh Bắc Hamgyong.

Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước- Ảnh 12.

Trang trại nhà kính Ryonpho ở huyện Hamju, phía đông đất nước và khu nhà ở được quy hoạch nằm riêng biệt.

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