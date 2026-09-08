Vì sao người đàn ông thứ 2 đặt chân lên Mặt trăng sau khi trở về Trái đất liền bị trầm cảm, thành nhân viên bán xe ô tô?

Ông đã ra ngoài vũ trụ, nhưng phải đi xa hơn thế, lâu hơn thế để tìm thấy chính mình.

Ngày 21/7/1969, Apollo 11 hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi lần đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng. Cùng với Neil Armstrong, Buzz Aldrin bước ra khỏi khoang tàu, thu thập 21,5 kg đá Mặt Trăng và ghi tên mình vào lịch sử nhân loại.

Thế nhưng, đằng sau giây phút vĩ đại ấy, người đàn ông thứ hai bước chân lên Mặt Trăng lại phải trải qua những ngày tháng tăm tối nhất đời mình khi quay trở lại Trái Đất.

"Sự hoang tàn tráng lệ" và nỗi cô đơn sau đỉnh cao

Trong những tháng ngày sau chuyến đi, Buzz Aldrin đối mặt với áp lực dồn dập từ truyền thông. Đi đến đâu, ông cũng nhận được một câu hỏi duy nhất: "Cảm giác ở trên Mặt Trăng như thế nào?".

Aldrin từng mô tả khung cảnh không gian bằng cụm từ "sự hoang tàn tráng lệ". Nhưng trong hồi ký của mình, ông cay đắng nhận ra đó cũng chính là bức tranh phản chiếu trạng thái tinh thần của bản thân. Ông không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả trải nghiệm thay đổi cuộc đời đó, và cũng không ai thực sự hiểu được những gì ông đã trải qua.

"Cảm giác ở trên Mặt Trăng như thế nào?" - "sự hoang tàn tráng lệ"

Những cuộc diễu hành rầm rộ, các buổi gặp mặt nguyên thủ quốc gia liên tục diễn ra khiến Aldrin kiệt sức vào cuối năm 1969. Khi lịch trình diễn thuyết tiếp tục kéo dài sang năm sau, ông bắt đầu cảm thấy mình chỉ còn là một "con tốt" quảng cáo không hơn không kém cho NASA.

Ngoại giải ngũ và rời khỏi NASA sau gần 20 năm cống hiến cho Không quân, Aldrin rơi vào trạng thái mất phương hướng hoàn toàn. “Tôi muốn tiếp tục nhiệm vụ của mình, nhưng không có nhiệm vụ nào để tiếp tục. Không có mục tiêu, không có cảm giác được kêu gọi, không có dự án nào đáng để tôi dốc sức vào”, ông trải lòng.

Buzz Aldrin là người đã ghi tên mình vào lịch sử khám phá vũ trụ

Vực thẳm trầm cảm và những đổ vỡ liên tiếp

Sự vô định sau đỉnh cao sự nghiệp đã nhấn chìm Aldrin trong tuyệt vọng. Ông bắt đầu uống rượu triệt để, nằm lì trên giường nhiều ngày liền và vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng khiến cuộc hôn nhân rạn nứt.

Tháng 7/1971, Aldrin cố gắng làm lại cuộc đời bằng việc đảm nhận vị trí Chỉ huy Trường đào tạo phi công thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Edwards. Tuy nhiên, áp lực công việc cùng những cơn đau lưng, đau cổ dữ dội lại bùng phát. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Aldrin phải gánh chịu áp lực từ sự kỳ vọng của người cha, cộng thêm bóng đen di truyền từ gia đình - nơi cả mẹ và ông nội ông đều đã tự tử vì bệnh tâm thần.

Sau một vài sự cố tai nạn máy bay thử nghiệm, ông buộc phải từ chức chỉ huy chỉ sau 9 tháng gắn bó.

Trước khi chính thức nghỉ hưu khỏi Không quân năm 1972, Aldrin đã có một quyết định táo bạo: công khai trải lòng về những khủng hoảng tâm lý trong bài báo “Vai trò khó khăn của một người hùng” trên tờ LA Times. Về sau, cuốn hồi ký “Return to Earth” (Trở lại Trái Đất) xuất bản năm 1973 tiếp tục hé lộ những góc khuất cay đắng về việc ông ngoại tình và cuộc hôn nhân tan vỡ.

Cha mất, hôn nhân tan vỡ, Aldrin chìm sâu hơn vào ma túy cồn. Việc nghiện rượu mất kiểm soát biến ông thành một diễn giả không đáng tin cậy. Dù từng vào trại cai nghiện 28 ngày, ông vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy tâm lý của chính mình.

Hào quang quá lớn đã đánh gục phi hành gia, thay vì bảo đảm cho ông một cuộc đời rực rỡ mãi về sau

Năm 1976, ông ly hôn lần thứ hai. Từ một anh hùng không gian được cả hành tinh tung hô, Aldrin chấp nhận làm nhân viên bán xe ô tô nhưng liên tục thất bại vì chỉ mải kể cho khách nghe chuyện đi vũ trụ. Đáy vực đến khi ông bị cảnh sát bắt giữ trong cơn say vì đột nhập trái phép vào căn hộ của bạn gái.

Tự cứu rỗi và tìm lại ánh sáng

Phải đến năm 1978 - tròn một thập kỷ sau khi rời khỏi Mặt Trăng - Buzz Aldrin mới chính thức giã từ được chất kích thích.

Bằng nghị lực phi thường, người anh hùng năm nào từng bước nhặt nhạnh lại mảnh vỡ cuộc đời. Ông trở thành người hỗ trợ tâm lý cho những người đấu tranh với chứng nghiện rượu, tích cực viết sách và tiếp tục đóng góp nhiều ý tưởng giá trị cho chương trình vũ trụ Mỹ.

Ông đã ra ngoài vũ trụ, nhưng phải đi xa hơn thế, lâu hơn thế để tìm thấy chính mình

Chuyện đời của Buzz Aldrin là lời nhắc nhở sâu sắc rằng: Hào quang vĩ đại nhất đôi khi lại đi kèm với gánh nặng tâm lý khủng khiếp nhất. Nhưng vượt lên trên tất cả, ông không chỉ là huyền thoại chinh phục vũ trụ, mà còn là một chiến binh dũng cảm chiến thắng chính bản ngã và bóng tối trong tâm hồn mình.

Nguồn: Biography