Phát hiện mỏ vàng và antimon hàm lượng cực cao, cách mặt đất chưa đến 50 mét

Kết quả khoan thăm dò ban đầu tại dự án Zopkhito ở Georgia cho thấy hệ thống khoáng hóa vàng và antimon có quy mô đáng kể, với nhiều mẫu đạt hàm lượng cao.

Công ty thăm dò và phát triển khoáng sản Krakatoa Resources vừa công bố những kết quả đầu tiên từ chương trình khoan thăm dò năm 2026 tại Dự án Vàng-Antimon Zopkhito ở Georgia.

Kết quả phân tích từ 4 lỗ khoan kim cương trên bề mặt cho thấy các khu vực thăm dò đã cắt qua những vùng chứa vàng và antimon. Trong số này, lỗ khoan DDZOP26001 ghi nhận kết quả đáng chú ý với 1,8 triệu tấn vật liệu có hàm lượng 11,09 gram vàng/tấn và 3,56% antimon.

Tại các mẫu riêng lẻ, hàm lượng cao nhất được ghi nhận lên tới 17,1 gram vàng/tấn đối với vàng và 15,3% đối với antimon.

Riêng tại một đoạn khoan bắt đầu từ độ sâu 43,99 m, kết quả phân tích cho thấy 2,83 m vật liệu có hàm lượng 3,26 gram vàng/tấn và 5,72% antimon. Bên trong đoạn này, khoảng 1,59 m có hàm lượng vàng đạt 5 gram/tấn.

Ngoài các kết quả trên bề mặt, 10 mẫu lõi khoan dưới lòng đất đầu tiên cũng đã được phân tích và cho kết quả khả quan. Công ty hiện còn 2 lô mẫu đang được phân tích tại phòng thí nghiệm, cùng các mẫu bổ sung đang được chuyển đến để kiểm tra.

Chương trình thăm dò năm 2026 được triển khai nhằm làm rõ và chuyển đổi các ước tính tài nguyên lịch sử của Zopkhito sang ước tính tài nguyên khoáng sản theo tiêu chuẩn JORC 2012. Các ước tính này gồm 225.000 tấn quặng có hàm lượng antimon 11,6% và 7,1 triệu tấn quặng có hàm lượng antimon 3,7 gram/tấn.

Theo ông Mark Major, giám đốc điều hành công ty, hoạt động khoan thăm dò trên bề mặt đã xác định được các mạch khoáng hóa tại những khu vực mục tiêu. Kết quả này cũng hỗ trợ các mô hình khoáng hóa được xây dựng dựa trên dữ liệu thăm dò lịch sử.

Đáng chú ý, hoạt động khoan đã xác định được khoáng hóa tại mạch 50, nằm ngoài phạm vi ước tính tài nguyên lịch sử. Theo doanh nghiệp, phát hiện này cho thấy hệ thống khoáng hóa có thể mở rộng ra ngoài những khu vực từng được xác định trước đây.

Dự án Zopkhito nằm cách Kutaisi khoảng 170 km. Khu vực này có tuyến đường sắt kết nối với các cảng ở phía tây trên Biển Đen, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng cho quá trình phát triển dự án.

Bên cạnh hoạt động khoan, Krakatoa đang tiến hành khảo sát địa chất tại các khu vực triển vọng khác trong phạm vi giấy phép. Công tác này tập trung vào mỏ antimon Sagebi và khu vực vonfram ở phía đông nam Zopkhito, cùng khu vực đồng Devrushi ở phía tây nam.