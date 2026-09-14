Ngôi nhà có 24 phòng tắm của Bill Gates

Tỷ phú Microsoft chi 1.637 tỷ đồng trang hoàng ngôi nhà 6.100 m² với công nghệ, nghệ thuật và 24 phòng tắm…

Ngày nay, các tỷ phú công nghệ có thể chẳng ngần ngại vung tiền mua những căn biệt thự hàng triệu USD, nhưng nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates - mới chính là người tạo nên chuẩn mực từ năm 1988. Ông đã mua một khu đất tại bang Washington (Mỹ) với giá chỉ 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng), nhưng sau đó chi thêm 63 triệu USD (khoảng 1.637 tỷ đồng) để xây dựng một trong những ngôi nhà ấn tượng nhất hành tinh: Xanadu 2.0.

Mất 7 năm thi công, 300 công nhân và vô số cảm hứng lấy từ dinh thự của nhân vật Charles Foster Kane trong bộ phim kinh điển Citizen Kane, dinh thự rộng hơn 6.100 m² (66.000 sq ft) này đã ra đời.

Gia đình Gates từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi: các con đã trưởng thành và cha mẹ đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, ngôi nhà được dựng nên từ 500 cây thông Douglas và 7 loại đá khác nhau vẫn đứng vững chãi và sừng sững.

Dinh thự Xanadu 2.0 của Bill Gates rộng lớn đến mức nào?

Không nhiều người biết rằng Xanadu 2.0 nằm trên một khu đất khổng lồ, bao quanh bởi các bất động sản lân cận mà Gates đã chi 14 triệu USD (khoảng 364 tỷ đồng) mua lại chỉ để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Tỷ phú công nghệ đã chi 63 triệu USD (khoảng 1.637 tỷ đồng) để biến nơi đây thành không gian của riêng mình. Ngày nay, toàn bộ phức hợp này có giá trị ước tính lên tới 130 triệu USD (khoảng 3.378 tỷ đồng).

Hai kiến trúc sư James Cutler và Peter Bohlin là người phác thảo thiết kế cho ngôi nhà mang phong cách khu nghỉ dưỡng vùng Thái Bình Dương. Trong khi đó, nhà thiết kế Thierry Despont chịu trách nhiệm trang trí nội thất ấn tượng và do chính Melinda Gates chỉ định.

Tuy nhiên, Melinda đã có những bất đồng về mặt sáng tạo với người chồng lúc bấy giờ và từng cho tạm ngưng thi công. Tờ tạp chí Fortune trong bài viết chân dung về Melinda năm 2008 từng nhận định: căn nhà là "giấc mơ của một gã độc thân nhưng là cơn ác mộng của một người cô dâu", chứa "đủ phần mềm và màn hình hiển thị hi-tech đến mức khiến một người mới kết hôn có cảm giác như đang sống bên trong một trò chơi điện tử".

Kỳ lạ ở chỗ, Xanadu 2.0 sở hữu 7 phòng ngủ - con số có vẻ khiêm tốn so với một dinh thự khổng lồ - nhưng lại có tới 24 phòng tắm, một con số chắc chắn là quá mức cần thiết.

Xanadu 2.0 là dinh thự thông minh nhất hành tinh

Kiệt tác công nghệ này sở hữu hệ thống máy chủ toàn tiểu bang và cấp độ an ninh cao nhất. Khách đến thăm gia đình Gates được phát một thiết bị đeo nhỏ như chiếc ghim cài, có khả năng ghi nhận sở thích cá nhân của họ - từ nhiệt độ, ánh sáng ưa thích cho đến gu âm nhạc. Sàn nhà khắp dinh thự được lắp đặt các cảm biến để phát hiện ngay lập tức sự hiện diện của những ai không đeo ghim cài.

Công nghệ hiện diện trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà, ngay cả trong nghệ thuật. Nhiều bức tường được trang bị màn hình đặc biệt để hiển thị ảnh, tranh vẽ và các tác phẩm nghệ thuật đắt giá.

Khía cạnh công nghệ không chỉ phục vụ con người mà còn chăm sóc cho cả cây cối. Cây phong 40 tuổi yêu thích của Bill được giám sát bằng máy tính; nếu cây bị khô, nước sẽ tự động được bơm đến. Không cần đến sự can thiệp của con người cho các thao tác thiết yếu như đổi nhạc, tưới cây hay treo một bức tranh mới.

Hàng loạt tiện nghi xa xỉ

Khi khoản thuế bất động sản phải nộp hàng năm cho riêng ngôi nhà đã lên tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng), người ta chỉ có thể hình dung về quy mô và các tính năng của nó. Nguyên một phòng rộng với trần cao 6 mét (20 foot) được dùng làm khu vực bạt nhún, và dinh thự ấn tượng này có thể tiếp đón 150 khách cho một bữa tiệc tối ngồi bàn.

Nơi đây có không dưới 6 nhà bếp để phục vụ thực khách và giới sành ăn. Danh sách tiện nghi dài vô tận của Xanadu 2.0 còn có phòng xông hơi khô, phòng xông hơi nước và một phòng gym rộng hơn 2.300 m² (25.000 sq ft). Tuy nhiên, chi tiết độc đáo nhất vẫn là lượng cát khổng lồ được vận chuyển bằng sà âu từ đảo St. Lucia về mỗi năm để bồi đắp cho bãi biển ven hồ.

Thư viện đồ sộ bên trong Xanadu 2.0

Một thư viện trong nhà của tỷ phú thì không có gì lạ, nhưng thư viện tại Xanadu 2.0 lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Kho tàng tri thức rộng gần 200 m² (2.100 sq ft) này có hai kệ sách bí mật và một quầy bar ẩn. Một câu trích dẫn trong tác phẩm The Great Gatsby (Đại gia Gatsby) được chạm khắc trên trần nhà: "Anh đã đi một chặng đường dài để đến với bãi cỏ xanh mướt này, và giấc mơ của anh hẳn đã ở rất gần đến mức anh khó lòng làm mất nó."

Thư viện cũng là nơi lưu giữ bản thảo thế kỷ 16 của Leonardo da Vinci - cuốn Codex Leicester trị giá 30,8 triệu USD (khoảng 800 tỷ đồng). Nhưng Bill không phải là người đam mê đọc sách duy nhất trong nhà. Cô con gái út Phoebe cũng rất thích đọc sách và dành nhiều thời gian trong thư viện này.

Xanadu 2.0 từng là nơi diễn ra tiệc đính hôn của Jennifer Gates

Dù đã ly hôn, Melinda vẫn tổ chức một tiệc đính hôn (bridal shower) cổ tích đầy mê hoặc cho con gái Jennifer tại dinh thự ven hồ này. Dinh thự sinh thái này là địa điểm lý tưởng với dòng suối nhân tạo, những chú cá xinh đẹp, tầm nhìn trải dài ra Hồ Washington và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Về việc sống trong một dinh thự nguy nga, Melinda từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNN: "Chúng tôi chắc chắn có chi tiền cho bản thân. Bạn có thể thấy điều đó qua ngôi nhà chúng tôi xây. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ở ngôi nhà đó mãi mãi. Dù sao thì, nói cho rõ ràng, ngôi nhà đã được bắt đầu xây dựng trước khi tôi xuất hiện. Nhưng tôi vẫn nhận trách nhiệm về nó. Tôi thực sự mong đến ngày mà Bill và tôi sống trong một ngôi nhà rộng khoảng 140 m² (1.500 sq ft)."

Nhiều người chỉ biết ước mơ sở hữu một ngôi nhà như Xanadu 2.0, nhưng Melinda dường như lại ưa thích những niềm vui giản dị của một tổ ấm ấm cúng hơn là cung điện này. Dinh thự này đại xá đến mức, vào năm 2009, trong đợt quyên góp thiện nguyện hàng năm của Microsoft, một chuyến tham quan quanh ngôi nhà đã được đấu giá thành công với số tiền 35.000 USD (khoảng 909 triệu đồng), theo TechCrunch.

Nguồn: SCMP