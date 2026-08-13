Con gái Bill Gates đang gặp rắc rối pháp lý nghiêm trọng, có thể đối mặt với mức phạt tới 20 năm tù

Phoebe Gates có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa lên tới 20 năm tù cộng với tiền phạt và tiền bồi thường.

Bạn có thể cho rằng con út 23 tuổi của Bill Gates, Phoebe Gates, là trùm cuối của tất cả các "nepo baby" (con cháu người nổi tiếng) nhờ người cha tỷ phú của cô. Nhưng cô từ lâu đã khẳng định rằng công ty khởi nghiệp thương mại điện tử của cô, Phia, sẽ thành công mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với đặc quyền hay họ của cô.

Mục tiêu đó vừa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với việc Phia bị cáo buộc đã nhận công lao cho những doanh số mà họ không tạo ra, một hành vi có thể đẩy cô vào tình thế nguy hiểm pháp lý nghiêm trọng. Thông tin từ Bloomberg thu được cho thấy cả Gates và đồng sáng lập Sophia Kianni đều biết họ đã vướng vào rắc rối này trong ít nhất 7 tháng.

Con gái út của tỷ phú Bill Gates được biết đến với việc khởi nghiệp riêng. Ảnh: Getty

Nhồi nhét cookie là một chiến thuật lừa đảo trong tiếp thị trực tuyến, trong đó các bên liên kết (những nhà tiếp thị hướng lưu lượng truy cập đến các thương hiệu và nhận hoa hồng từ doanh số bán hàng) khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm bằng cách tạo ra các liên kết đặc biệt, được "nhồi nhét" các cookie theo dõi cách người tiêu dùng ban đầu được giới thiệu đến trang web. Những bên liên kết này sau đó yêu cầu hoa hồng cho những giao dịch bán hàng mà họ chưa bao giờ tạo ra, một hành vi "thường được coi là gian lận dây chuyền liên bang tại các tòa án Hoa Kỳ", như luật sư doanh nghiệp Ariel Givner đã chỉ ra trong một bài đăng trên mạng xã hội phản hồi lại phóng sự của Bloomberg.

Đã có tiền lệ. Một đơn vị liên kết hàng đầu của eBay, do nhà sáng lập công nghệ Shawn Hogan điều hành, đã bị trang web đấu giá trực tuyến kiện vào năm 2008 vì lừa đảo trang web này và các đơn vị liên kết của họ trong một âm mưu nhồi nhét cookie. Vào năm 2014, Hogan đã bị kết án 5 tháng tù sau khi bị phát hiện lừa đảo eBay số tiền tiếp thị bị cáo buộc là 28 triệu USD (khoảng 709 tỷ VNĐ).

Theo Givner, Phoebe Gates có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa lên tới 20 năm tù cộng với tiền phạt và tiền bồi thường.

Công ty của Phoebe Gates bị cáo buộc gian lận theo điều tra của tờ Bloomberg

Phia là một tiện ích mở rộng trình duyệt "trợ lý mua sắm cá nhân", được thiết kế để dẫn dắt người dùng đến các ưu đãi tốt nhất cho quần áo và phụ kiện thời trang. Khi người mua sắm sử dụng tiện ích mở rộng để mua thứ gì đó, Phia sẽ kiếm được hoa hồng từ nhà bán lẻ.

Tuy nhiên, như Bloomberg lần đầu đưa tin vào ngày 9 tháng 7, Phia cũng bị phát hiện đã yêu cầu hoa hồng đối với các giao dịch bán hàng chưa từng có sự tham gia của sản phẩm của họ. Tiện ích mở rộng này được phát hiện là mở một tab nền và thả cookie của riêng nó khi người dùng thực hiện giao dịch bán hàng, đồng thời thậm chí ghi đè lên các lượt giới thiệu hợp pháp.

Yêu cầu cơ bản nhất trong tiếp thị liên kết là hoa hồng chỉ được trả nếu người dùng nhấp chuột, nhà nghiên cứu độc lập kiêm chuyên gia tiếp thị liên kết Ben Edelman nói với Bloomberg vào thời điểm đó. Các quy tắc không cho phép nhấp chuột giả, nhấp chuột mô phỏng, nhấp chuột tưởng tượng hoặc nhấp chuột giả định. Chỉ có một cú nhấp chuột thực sự mới được chấp nhận.

Sau khi bị Bloomberg đối chất, người phát ngôn của Phia đã đổ lỗi cho các "dị thường kỹ thuật", với lý do rằng họ đã thực hiện các thay đổi trong vòng chưa đầy 24 giờ để khắc phục sự cố.

“Ngay khi chúng tôi được thông báo, đội ngũ của chúng tôi đã làm việc suốt đêm để xác định, giảm thiểu và đã giải quyết vấn đề kể từ đó”, người phát ngôn nói với truyền thông.

Nhưng với tin tức mới nhất, dường như có nhiều ý định hơn đằng sau hậu trường, cho thấy Gates biết cụ thể về tính năng "tự động thả phiếu giảm giá" vi phạm kể từ ít nhất là tháng 12 năm ngoái.

“Bạn có thể xác nhận việc tự động bật cho việc thả cookie đang hoạt động trên TẤT CẢ các trang web có phiếu giảm giá để xác nhận chúng ta đang kiếm tiền trên tất cả [tổng giá trị hàng hóa]”, Gates đã viết trong một tin nhắn trên kênh Slack vào ngày 18 tháng 12.

Mặc dù công ty duy trì rằng họ đã thực hiện thẩm định kỹ lưỡng, tắt tính năng vi phạm khi Bloomberg lần đầu tiên đưa ra ánh sáng vào tháng trước, nhưng các con số vẽ nên một bức tranh tồi tệ. Theo Bloomberg, doanh thu trung bình hàng ngày đã giảm mạnh từ khoảng 80.000 USD (khoảng 2 tỷ VNĐ) xuống còn từ 10.000 USD (khoảng 253 triệu VNĐ) đến 28.000 USD (khoảng 709 triệu VNĐ). Riêng việc nhồi nhét cookie chiếm khoảng 51% tổng doanh số mà Phia nhận công vào tháng 6.

Một số chi nhánh đã cắt đứt quan hệ với Phia sau bản tin tháng trước.

Vẫn phải chờ xem liệu con gái của Bill Gates có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả pháp lý nào hay không. Nhưng một số nhà bình luận cho rằng có đủ cơ sở cho một vụ kiện.

Một mặt, eBay, công ty đã kiện thành công nhà tiếp thị liên kết Shawn Hogan nhiều thập kỷ trước, đã tài trợ trực tiếp cho Phia.

Ebay rất quen thuộc với loại gian lận nhồi nhét cookie mà Phia bị cáo buộc tham gia, trên thực tế, họ đã làm việc trực tiếp với FBI để xây dựng hồ sơ chống lại Shawn Hogan vì hành vi gian lận tương tự cách đây 20 năm.

Trong một tuyên bố gửi tới Bloomberg, người phát ngôn của Phia cho biết: “Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ điều này và muốn đảm bảo người dùng của chúng tôi có trải nghiệm mua sắm tốt nhất có thể, với các tính năng như tủ quần áo kỹ thuật số mới của chúng tôi và nhiều tính năng khác sắp ra mắt”.

Nguồn: Futurism