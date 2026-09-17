"Hàng xóm" Việt Nam chính thức vận hành siêu kênh đào 10,7 tỷ USD: Nối thẳng ra với Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn 560 km đường bộ

Ước tính, kênh đào này có thể giúp Trung Quốc tiết kiệm 5 tỷ nhân dân tệ (19.000 tỷ đồng) mỗi năm cho chi phí logistics.

Trung Quốc đã chính thức đưa Kênh đào Bình Lục (Pinglu) - một công trình trọng điểm - vào hoạt động hàng hải hôm thứ Tư, tạo ra cửa ngõ đường biển mới cho vùng nội địa phía tây nam đất nước và cung cấp tuyến đường ngắn hơn đến Đông Nam Á trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực tăng cường quan hệ thương mại với khu vực này.

Tuyến đường thủy dài 134,2 km (83,4 dặm) này nối liền Nam Ninh - thủ phủ của khu tự trị Quảng Tây ở miền nam - với Vịnh Bắc Bộ. Tuyến kênh cho phép hàng hóa từ các tỉnh nội địa tiếp cận biển mà không cần đi đường vòng dài khoảng 560 km qua Quảng Châu, qua đó giúp cắt giảm cả thời gian vận chuyển lẫn chi phí logistics.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến là 72,7 tỷ nhân dân tệ (10,8 tỷ USD), dự án được khởi công vào tháng 8/2022 này được thiết kế để tiếp nhận các tàu có trọng tải lên tới 5.000 tấn, giúp tiết kiệm hơn 5 tỷ nhân dân tệ chi phí vận tải tổng thể mỗi năm.

Theo hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã, đây là tuyến đường thủy nhân tạo đầu tiên nối sông với biển được xây dựng kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949.

Kênh đào được trang bị hệ thống các âu thuyền phân cấp để tạo thuận lợi cho việc di chuyển của tàu thuyền nội địa, cho phép các tàu đủ điều kiện đi qua kênh để ra biển mà không cần phải chuyển tải hàng hóa sang tàu khác.

Kênh đào này hướng tới mục tiêu giúp các khu vực nội địa kém phát triển hơn của Trung Quốc tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng hơn với các tuyến đường biển toàn cầu, từ đó thúc đẩy công nghiệp địa phương và tăng cường thương mại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc xét trên quy mô khối.

Tuần trước, một chuyến tàu vận tải đa phương thức chở hơn 370 tấn máy móc xây dựng cùng các sản phẩm khác đã đến Quảng Tây sau khi khởi hành từ tỉnh Hồ Nam; số hàng hóa này dự kiến xuất khẩu sau khi kênh đào đi vào hoạt động.

Dự án này cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng mạng lưới đường thủy nội địa của Trung Quốc. Nhiều tỉnh khác như Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Hà Nam cũng đang lên kế hoạch hoặc triển khai các dự án mở rộng đường thủy quy mô lớn trị giá hàng tỷ USD để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo báo cáo ngày 13/8 của chính quyền tỉnh Vân Nam, việc sử dụng kênh đào này có thể giúp các tỉnh như Vân Nam, Quý Châu, Hồ Nam, Tứ Xuyên và cả thành phố Trùng Khánh giảm chi phí logistics khoảng 18% đến 30%, biến nó thành "tuyến đường ra biển ngắn nhất, tiết kiệm nhất và thuận tiện nhất ở khu vực phía Tây".

Sự kiện khánh thành diễn ra trong bối cảnh thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN tiếp tục tăng trưởng. Bắc Kinh ngày càng chú trọng củng cố chuỗi cung ứng và quan hệ kinh tế với khu vực này khi căng thẳng với phương Tây về thương mại và công nghệ vẫn tiếp diễn.

Số liệu hải quan cho thấy tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 862,75 tỷ USD trong tám tháng đầu năm nay, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN đạt 546 tỷ USD, tăng 25,8%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ chỉ tăng 6,2% (tính theo giá trị USD) trong cùng kỳ.

Theo SCMP