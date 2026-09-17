Thương tâm: Bố dắt chó đi dạo, bé trai 2 tuổi ở nhà một mình rơi từ tầng 18 xuống tử vong

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Bé trai 2 tuổi 2 tháng rơi từ tầng 18 xuống đất và tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, người cha ra ngoài dắt chó đi dạo, để con ở nhà một mình.

Mẹ của đứa trẻ, chị Lưu, đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Ngày 16/9, khi được phóng viên liên hệ, cả chị Lưu và chồng là anh Thôi cho biết gia đình đang lo hậu sự cho con.

Người cha thừa nhận: “Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi vô cùng ân hận”.

Mẹ đi họp, cha ở nhà trông con rồi xảy ra tai nạn

Theo chị Lưu, sự việc xảy ra ngày 13/9, đúng vào cuối tuần. Buổi sáng, hai vợ chồng còn đưa con đến thủy cung vui chơi.

Khoảng 15 giờ, anh Thôi lái xe đưa vợ đến một khách sạn để tham dự hội nghị. Sau khi trở về nhà, anh cho con ngồi xem tivi rồi ra ngoài dắt chó đi dạo. Không lâu sau, chị Lưu nhận được cuộc gọi từ chồng thông báo con đã rơi từ trên cao xuống.

Anh Thôi kể rằng lúc 15 giờ 26 phút, anh để con ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem phim hoạt hình. Bé vẫn ôm chiếc chăn yêu thích trong lòng. Đến 15 giờ 38 phút, anh trở về nhà. Tổng thời gian anh vắng mặt là khoảng 12 phút.

“Khi về đến nhà, tôi không thấy con trên ghế. Tôi tìm khắp phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính, nhà vệ sinh và nhà bếp nhưng vẫn không thấy”, anh Thôi kể.

Trong lúc người cha hoảng hốt tìm kiếm, anh nghe tiếng người bên ngoài ban công hô lớn rằng có một đứa trẻ vừa rơi xuống. Anh chạy ra nhìn và thấy con nằm dưới đất.

Theo lời người cha, lan can ban công của căn hộ cao hơn một mét. Trước đây, gia đình từng lắp một hệ thống khung bảo vệ đơn giản nhưng sau đó đã tháo bỏ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, cửa sổ không được đóng.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng nhận định bé có thể đã giẫm lên thành chiếc chậu tắm được đặt tại ban công rồi trèo ra ngoài, trong khi một tay vẫn ôm chăn.

Khi rơi từ tầng 18, cơ thể bé va vào cành cây. Bé tử vong vì bị xuất huyết nội nghiêm trọng, trong khi bên ngoài cơ thể không xuất hiện vết thương rõ ràng.

Người cha nói không cố ý và sẵn sàng chịu trách nhiệm

Chị Lưu cho biết camera trong căn hộ không được cắm điện nên không thể ghi lại diễn biến cụ thể của vụ việc. Theo người mẹ, chồng chị trước đây ít tham gia chăm sóc con. Vài ngày trước khi xảy ra tai nạn, hai vợ chồng từng tranh cãi về việc phân chia việc nhà và quan điểm nuôi dạy con.

Sau khi phát hiện sự việc, ban quản lý khu dân cư lập tức báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu và phong tỏa hiện trường. Cảnh sát hình sự cùng nhân viên pháp y nhanh chóng có mặt để điều tra.

Quá đau đớn trước cái chết của con, chị Lưu cho biết đã không kiềm chế được cảm xúc và đánh chồng ba cái khi còn ở khu dân cư. Đến nhà tang lễ, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời người mẹ, cảnh sát xác định đây là một vụ tai nạn và chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự. Tuy nhiên, gia đình vẫn có thể thực hiện các thủ tục khởi kiện dân sự theo quy định.

Về phía mình, anh Thôi cho biết khi trở về nhà, anh không thấy con nên đã đi tìm. Sau đó, anh nghe tiếng người dân bên dưới hô hoán. Trước đó, cư dân và ban quản lý khu nhà đã gọi cảnh sát và xe cấp cứu.

Khi xuống hiện trường và nhận ra đó là con mình, anh định chạm vào tay bé nhưng được những người xung quanh ngăn lại vì lo có thể gây tổn thương thêm. Sau đó, anh gọi điện thông báo cho cha mẹ mình.

Tối hôm ấy, anh được cảnh sát đưa về làm việc. Người cha khẳng định camera tại hiện trường và các bằng chứng liên quan đều cho thấy anh không có mặt ở nhà khi tai nạn xảy ra. Anh cũng phủ nhận việc cố ý làm hại hoặc ngược đãi con.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định đây là tai nạn và để anh trở về trong đêm.

Hiện hai vợ chồng đang lo hậu sự cho con. Chị Lưu cho biết mong muốn lớn nhất của mình là chồng phải thừa nhận sai lầm.

Anh Thôi nói anh hiểu sự đau đớn và uất ức của vợ: “Tôi biết cô ấy không thể vượt qua chuyện này ngay được. Tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn. Tôi cũng là người có lỗi. Trước mắt, chúng tôi sẽ lo liệu mọi việc và tôi sẽ cố gắng ở bên an ủi cô ấy”.

Cảnh báo: Tuyệt đối không để trẻ nhỏ ở nhà một mình

Ông Đàm Chương, đội trưởng một đội cứu hộ tại Trung Quốc, nhận định vụ việc là lời cảnh báo đau lòng đối với tất cả các gia đình có con nhỏ.

Trước hết, cha mẹ cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giám sát. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, chưa có khả năng nhận biết và đánh giá đầy đủ mức độ nguy hiểm. Vì vậy, người lớn không nên để trẻ ở nhà một mình, kể cả trong thời gian ngắn.

Chỉ vài phút không có người giám sát cũng có thể đủ để trẻ trèo lên bàn ghế, tiến lại gần cửa sổ, ban công hoặc tiếp xúc với những vật dụng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, gia đình cần chủ động kiểm tra và loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn trong nhà. Cửa sổ, ban công và cầu thang là những khu vực cần được đặc biệt lưu ý.

Cha mẹ nên đóng, khóa cửa sổ; lắp đặt khung hoặc lưới bảo vệ chắc chắn; đồng thời không đặt giường, ghế, bàn, chậu tắm và những đồ vật trẻ có thể trèo lên gần cửa sổ hay lan can.

Với trẻ nhỏ, sự tò mò là điều tự nhiên. Bởi vậy, bảo đảm an toàn không thể chỉ dựa vào việc nhắc nhở trẻ mà cần có sự giám sát liên tục của người lớn và các biện pháp phòng vệ chắc chắn ngay trong không gian sống.

Nguồn: Sohu