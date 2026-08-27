Một bé gái 2 tuổi đã được cứu sống khỏi cú ngã kinh hoàng từ độ cao 6 mét nhờ một người lạ nhanh trí lao đến đỡ em ở phía dưới.

Đoạn clip thót tim ghi lại cảnh cô bé tự mình tụt xuống từ gờ tường cao rồi rơi thẳng xuống vỉa hè ở Bozhou, Trung Quốc vào ngày 21/8. Chu Liang, 39 tuổi, đã nhanh chóng hành động sau khi nghe thấy ai đó kêu cứu. Anh chạy đến bên dưới bé gái và dang rộng vòng tay khi bé rơi xuống..

Người đàn ông dùng tay không đỡ bé gái 2 tuổi rơi xuống từ độ cao 6 mét

Người đàn ông đã kịp thời đỡ lấy cô bé sau cú ngã trước khi bé tuột khỏi tay và rơi xuống vỉa hè. Thật kỳ diệu, cô bé không bị thương nặng và chỉ bị gãy mắt cá chân

Chu tin rằng việc anh hứng chịu phần lớn lực tác động đã giúp bảo vệ đứa trẻ. Lực va chạm khiến anh không thể nâng tay lên trong một ngày, đồng thời bị đau ở chân và lưng dưới. Tuy nhiên, dù đã lao đến cứu đứa trẻ, người đàn ông 39 tuổi vẫn buồn vì không thể đỡ được bé hoàn toàn.

Người đàn ông dùng tay không đỡ bé gái 2 tuổi. (Ảnh: Jam Press)

Chu nói với truyền thông địa phương: "Nếu tôi kịp bắt được đứa trẻ, nó đã không bị thương".

Sau đó, anh thở phào nhẹ nhõm khi biết cô bé không bị thương nặng. Hiện bé đang hồi phục sau khi được bác sĩ thăm khám.

Sự việc bắt đầu khi mẹ của bé gái, bà Wang, đang dọn dẹp nhà cửa. Bà cho biết con gái mình bằng cách nào đó đã khóa cửa trước, khiến bà không thể vào nhà. Lo lắng cho con gái, bà Wang cố gắng đá tung cửa nhưng không được và đi tìm chìa khóa.

Rồi bà nghe thấy tiếng la hét từ phía dưới. Bà Wang vội vàng chạy ra ngoài và phát hiện con gái mình đã ngã từ trên tòa nhà xuống - nhưng may mắn thay có một người lạ mặt đã kịp thời giúp đỡ để đỡ cô bé.

Sau đó, bà cố gắng đưa tiền cho Chu để cảm ơn, nhưng anh từ chối nhận và thậm chí không để lại tên hoặc số điện thoại.

Theo NeedToKnow, bà Wang chỉ phát hiện ra người đã đến cứu con gái mình là ai sau khi danh tính của Chu được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông địa phương.