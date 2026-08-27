Địa điểm lạ trên Google Maps ở Bali: Không có hàng quán hay cảnh đẹp, chỉ dẫn du khách đến cho 3 chú chó hoang ăn

Một con hẻm nhỏ ở Bali bất ngờ được đánh dấu trên Google Maps với cái tên “Very kind sweet dogs”. Nơi này không bán hàng, cũng chẳng phải điểm tham quan, mà chỉ có ba chú chó hiền lành đang chờ người qua đường mang đến một chút thức ăn.

Trong chuyến du lịch Bali mới đây, vợ chồng influencer Giang Ơi tình cờ phát hiện một địa điểm có cái tên khá đặc biệt trên Google Maps: “Very kind sweet dogs”, tạm dịch là “Những chú chó rất hiền và đáng yêu”.

Chiếc ghim nhỏ được nhiều người truyền tay

Địa điểm này không dẫn đến một nhà hàng đẹp mắt, khách sạn sang trọng hay danh thắng nổi tiếng. Phần định vị đưa người dùng tới một con hẻm nhỏ ở khu vực Canggu, nơi sinh sống của ba chú chó đường phố.

Tò mò trước cái tên khác thường, vợ chồng Giang Ơi quyết định tìm đến. Theo chia sẻ của nữ influencer, khi tới nơi, họ nhìn thấy một con hẻm không có gì nổi bật ngoài ba chú chó đang ở đó. Những con vật tỏ ra hiền lành, thân thiện và quấn người, đúng như lời giới thiệu ngắn gọn trên bản đồ.

Điều khiến câu chuyện gây chú ý là mục đích phía sau chiếc ghim. Một người dùng Google Maps được cho là đã tự thêm địa điểm này để những du khách khác có thể tìm đến, mang theo thức ăn hoặc nước uống cho đàn chó.

Nói cách khác, “Very kind sweet dogs” không phải địa điểm kinh doanh hay điểm tham quan chính thức. Chiếc ghim đơn giản chỉ là lời nhắn mà một người yêu động vật để lại cho những người đến sau: nếu đi ngang qua, hãy ghé thăm và cho ba chú chó một bữa ăn.

Địa điểm được ghim trước đó. Ảnh: Giang Ơi, Google Maps.

Sau khi trực tiếp ghé con hẻm, Giang Ơi đã chia sẻ lại câu chuyện cùng hình ảnh ba chú chó trên trang cá nhân. Cô cũng đăng đường dẫn Google Maps để những người đang ở Bali có thể tìm đến.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người thích thú trước cách một địa điểm rất bình thường có thể trở thành điểm kết nối những người xa lạ chỉ nhờ vài dòng trên bản đồ.

Trước đó, nhiều bài viết trên mạng xã hội cũng từng nhắn những người đến Canggu hãy tìm địa điểm mang tên “Very kind sweet dogs” và cho “ba đứa em” ở đó ăn. Chi tiết này cho thấy chiếc ghim đã được một số du khách biết tới và truyền tay nhau từ trước.

Tuy nhiên, ở thời điểm kiểm tra sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, tên địa điểm “Very kind sweet dogs” không còn được tìm thấy trên Google Maps.

Hiện chưa rõ chiếc ghim đã bị người tạo gỡ bỏ, được đổi tên, bị chỉnh sửa hay không còn đủ điều kiện xuất hiện công khai. Cũng chưa có thông báo nào từ Google xác nhận việc địa điểm biến mất có liên quan đến lượng truy cập tăng sau các bài đăng của du khách khắp nơi khi đến hòn đảo này.

Theo chính sách đối với nội dung do người dùng đóng góp, Google sử dụng cả thuật toán máy học và đội ngũ kiểm duyệt để phát hiện những nội dung không đáp ứng quy định. Một địa điểm có thể bị xóa nếu thông tin sai lệch, không chính xác hoặc không đáp ứng tiêu chí về địa điểm đủ điều kiện xuất hiện trên Maps.

Tuy nhiên, chính sách chung này không đồng nghĩa với việc Google đã xóa “Very kind sweet dogs” vì một nguyên nhân cụ thể nào đó.

Việc ghim không còn xuất hiện cũng chưa thể giúp xác định tình trạng hiện tại của ba chú chó. Những con vật sống tự do có thể đã di chuyển sang khu vực khác, được người dân chăm sóc hoặc được một tổ chức cứu hộ tiếp nhận.

Mặt khác phía sau hình ảnh những chú chó Bali

Những chú chó đi lại tự do trên đường phố là hình ảnh không xa lạ tại Bali. Tuy nhiên, không phải con vật nào xuất hiện ngoài đường cũng hoàn toàn không có chủ. Một số được người dân trong khu vực cho ăn và chăm sóc nhưng vẫn được phép đi lại quanh làng, khu dân cư hoặc các cửa hàng.

Bali Animal Welfare Association (BAWA), tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật tại hòn đảo, cho biết chó và các loài vật sống trên đường phố Bali vẫn phải đối mặt với tình trạng đói, bệnh tật, sinh sản không kiểm soát và hành vi ngược đãi.

Dựa trên số liệu hoạt động năm 2023, tổ chức này cung cấp hơn 250.000 bữa ăn, thực hiện trên 9.000 lượt tiêm phòng bệnh dại và triệt sản hơn 6.000 động vật mỗi năm.

Những chú chó đi lại tự do trên đường phố là hình ảnh không xa lạ tại Bali. Ảnh: balirescentre

Điều đó cho thấy đằng sau hình ảnh ba chú chó hiền lành là một vấn đề phúc lợi động vật lớn hơn mà Bali vẫn đang phải giải quyết.

Người muốn giúp chó đường phố cũng cần giữ khoảng cách phù hợp và quan sát tình trạng của con vật trước khi tiếp cận. Bali đang đối mặt với nguy cơ bệnh dại đáng lưu ý. Theo số liệu được SCMP dẫn lại, từ tháng 1 đến tháng 5/2026, hòn đảo ghi nhận gần 30.000 trường hợp bị động vật nghi mắc bệnh dại cắn; khoảng 21.000 người phải tiêm vaccine sau phơi nhiễm và 5 người tử vong.

Vì vậy, du khách không nên tùy tiện chạm vào, ôm hoặc tiếp cận một con vật có biểu hiện bất thường. Nếu muốn giúp đỡ lâu dài, có thể liên hệ các tổ chức cứu hộ tại địa phương để con vật được kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng và triệt sản.

Trong bài chia sẻ, Giang Ơi cũng lưu ý không nên áp dụng việc công khai tọa độ chó mèo hoang một cách máy móc tại Việt Nam. Khi vị trí cụ thể bị lan truyền quá rộng, thông tin này có thể vô tình bị những người có ý đồ xấu lợi dụng, gây nguy hiểm cho chính những con vật đang cần được bảo vệ.

Chiếc ghim “Very kind sweet dogs” có thể đã không còn trên bản đồ, nhưng câu chuyện phía sau nó vẫn để lại một lời nhắc giản dị: đôi khi một địa điểm được người ta ghi nhớ không phải nhờ cảnh đẹp hay dịch vụ đặc biệt, mà chỉ vì ở đó có vài sinh vật nhỏ đang cần một chút quan tâm từ người qua đường.

Nguồn: Giang Ơi, Bali Animal Welfare Association, SCMP