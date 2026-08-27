Video chạy thoát tử thần khi lũ quét như tận thế chôn vùi làng mạc Nepal

Có ít nhất 160 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích sau trận lũ quét cuốn trôi làng mạc ở Nepal, gây thiệt hại cho đường sá, cầu cống và dự án điện.

Video do một công nhân ghi lại cũng cho thấy nước lũ tràn vào khu vực Mailung thuộc huyện Rasuwa (Nepal), khiến công nhân phải vội vã tìm nơi trú ẩn an toàn. Sau đó, người công nhân này cùng hơn 100 người khác được trực thăng giải cứu, trong bối cảnh lũ lụt gây hư hại cho hệ thống đường sá và cầu cống.

Khoảnh khắc công nhân tháo chảy khỏi trận lũ quét xảy ra bất ngờ ở Nepal.

Công nhân tháo chạy khi lũ quét ập đến ngay phía sau lưng. (Ảnh chụp màn hình)

Cảnh sát Nepal cho biết họ tìm thấy 157 thi thể và nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ du lịch Nepal thông tin thêm có khoảng 403 du khách, trong đó có 341 người nước ngoài vẫn đang mất tích sau trận lũ quét.

Trong số những người nước ngoài mất tích có 142 người Ấn Độ và những người khác đến từ Australia, Vương quốc Anh, Malaysia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Hàn Quốc và Mỹ. Theo người phát ngôn cảnh sát Nepal Abi Narayan Kafle, có 28 cảnh sát khác cũng đang mất tích.

Tại Trung Quốc, giới chức xác nhận có ít nhất 3 người thiệt mạng và 265 người khác vẫn mất tích ở phía biên giới của họ thuộc huyện Gyirong, Tây Tạng. Đài CCTV đưa tin số liệu thương vong cụ thể vẫn đang được xác minh.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah kêu gọi vùng Himalaya đoàn kết sau thảm họa. “Hãy kiên nhẫn. Chính phủ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cứu hộ, điều trị, cung cấp thực phẩm và chỗ ở cho các bạn. Trong những lúc xảy ra thảm họa như thế này, tất cả chúng ta cần phải đoàn kết”, ông Shah nói.

Theo các quan chức, mực nước dâng quá cao khiến trực thăng không thể hạ cánh xuống khu vực bị ảnh hưởng ở Syapru Besi và Timure thuộc huyện miền núi Rasuwa của Nepal, nơi có khoảng 50.000 dân.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 8 người Hàn Quốc làm việc tại một nhà máy thủy điện đã mất tích và 10 người khác bị mắc kẹt. Hiện tại, Nepal đã cử đội cứu hộ đến tìm kiếm tại khu vực bị ảnh hưởng.